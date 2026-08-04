Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Dianu Kramarevu, kura 3. augustā ap pulksten 16.20 izgāja no adreses Rīgā, Tērbatas ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazudušās meitenes pazīmes: augums 175 centimetri, gaiši brūni, gari mati. Bija ģērbusies džinsa šortos, melnā T-kreklā, melnos apavos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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