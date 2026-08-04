Modernajā mākslā pastāv tāda lieta kā performance. Teatrāls, pa daļai improvizēts notikums, izrāde, ko rīko ar mērķi atstāt iespaidu uz skatītājiem un nodot īpašu vēstījumu. 

Ar laiku performance ienāca arī politikā. Spilgts politiskās performances piemērs Latvijā bija pagājušā gada septembrī nevalstiskās organizācijas "Dzīvnieku brīvība" rīkotā akcija pie Saeimas. Protestējot pret vistu turēšanu sprostos, vienpadsmit performances dalībnieki veselu nedēļu nepārtraukti uzturējās improvizētā krātiņā. Savukārt šī gada jūlija nogalē, 30. un 31. jūlijā, Eiropas otrā malā, patiesībā Āfrikas kontinentā, notika performance ar nosaukumu "migrantu invāzija". Tās laikā Spānijai piederošajā Seutas eksklāvā ielauzās ap 60 000 nelikumīgo robežpārkāpēju, pārsvarā gados jauni vīrieši.

Te vietā paskaidrot, kas tad ir šī Seuta. Tā ir neliela atlūza no kādreiz tik varenās Spānijas koloniālās impērijas, pussala, kas robežojas ar Āfrikas valsti Maroku. Platības ziņā tieši tikpat liela kā Cēsis – 19 kvadrātkilometri. Šajā teritorijā dzīvo 84 000 cilvēku, no kuriem puse ir etniskie spāņi. No Eiropas to šķir Gibraltāra šaurums, attālums līdz tuvākajai Spānijas ostai – aptuveni 45 kilometri. Skaidrā laikā no Seutas pat var saskatīt Eiropas krastu. 

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