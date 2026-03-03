Naktī no piektdienas uz sestdienu Valsts policijas (VP) amatpersonas Ventspilī fiksēja automašīnu "BMW", kuru vadīja vīrietis, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt, taču vīrietis nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām un uzsāka bēgšanu. Ņemot vērā, ka vīrietis būtiski apdraudēja ceļu satiksmes drošību, tika pieņemts lēmums automašīnu taranēt — pēc kā vīrietis tika aizturēts. Pret vīrieti uzsākti divi kriminālprocesi un vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, informē Valsts policija.
28. februārī dažas minūtes pēc pusnakts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas fiksēja automašīnu "BMW", kuras vadītājs pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt un dienesta transportlīdzeklim ieslēdza zilās bākugunis un skaņas signālu, taču transportlīdzeklis neapstājās un uzsāka bēgšanu.
Transportlīdzeklis turpināja kustību pa Lielo prospektu, kur krustojumā ar Saules ielu šķērsoja to pie kustību aizliedzošā sarkanās gaismas signāla, pēc kā turpināja kustību pa Lielo prospektu. Transportlīdzeklis, turpinot kustību pa Lielo prospektu, krustojumā ar Vasarnīcu ielu šķērsoja to pie kustību aizliedzošās sarkanās gaismas, pēc kā nogriezās pa kreisi un turpināja kustību pa Vasarnīcu ielu.
Transportlīdzekļa vadītājam vairākkārt pa skaļruni tika likts apstāties. Vadītājs uz to nereaģēja. Transportlīdzekļa vadītājs turpināja bēgšanu, un tās laikā Ganību ielā
transportlīdzekļa ātrums sasniedza 152 kilometri stundā vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 50 kilometri stundā.
Transportlīdzeklis turpināja bēgšanu pa vietējās nozīmes ceļu, un, ņemot vērā, ka tas neapstājās un turpināja nepakļauties Valsts policijas likumīgajām prasībām, kā arī būtiski apdraudēja ceļu satiksmes drošību, krustojumā tika pieņemts lēmums bēgošo transportlīdzekli apturēt, taranējot to. Taču transportlīdzeklis neapstājās un turpināja kustību pa vietējās nozīmes ceļu, tāpēc atkārtoti tika pieņemts lēmums taranēt bēgošo transportlīdzekli — pēc kā notika sadursme un automašīna "BMW" nobrauca no ceļa braucamās daļas.
Likumsargi lika automašīnas vadītājam izkāpt no transportlīdzekļa, taču vīrietis nereaģēja, līdz beidzot izkāpa no automašīnas. Valsts policijas amatpersonas veica pirmo alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, un alkometrs uzrādīja alkohola klātbūtni, taču no otrās alkohola pārbaudes veikšanas vīrietis atteicās. Lai gan vīrietis tika brīdināts, ka par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas ir paredzēta kriminālatbildība, viņš apstiprināja, ka atsakās no pārbaudes. Negadījumā fiziski cietušu cilvēku nav, taču ir bojāti abi transportlīdzekļi.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu — agresīvu braukšanu pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli — un kriminālprocess par atteikšanos no alkohola pārbaudes, kā arī administratīvo pārkāpumu procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, un par prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 513. ceļa zīmi.
Saskaņā ar Krimināllikumu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu — agresīvu braukšanu pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai paredzēta kriminālatbildība.
Valsts policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā nav pieļaujama — tā apdraud gan paša, gan apkārtējo veselību un dzīvību.
