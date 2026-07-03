Jaunā konservatīvā partija (JKP) Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētā jūnija vidū.
Partijas Ministru prezidenta amata kandidāts Jānis Citskovskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā.
Kurzemes saraksta līdere, tāpat kā iepriekš ziņots, būs JKP valdes locekle, juriste Daiga Pirogova, bet Latgales — partijas valdes loceklis Pēteris Aglonietis.
Zemgales saraksta līderis būs JKP valdes loceklis Mārtiņš Štāls, bet Vidzemes — JKP valdes loceklis Guntis Bībers.
Sarakstā vairs nav atrodami jurists Mārtiņš Drāke un civilās aizsardzības eksperts un uzņēmējs Mārtiņš Hudolejs, kuri jūnijā tika prezentēti kā vieni no partijas Rīgas saraksta līderiem.
JKP Kurzemes sarakstā startē arī dziedātāja Ieva Akuratere, jūrniecības nozares uzņēmējs Didzis Zīraps un JKP Kuldīgas nodaļas vadītāja Evita Pētersone.
Latgales sarakstā startēs Valsts robežsardzes vecākā speciāliste Iveta Šeršņeva, bet Zemgales sarakstā startēs arī finansists Artis Ramutis, Aizkraukles uzņēmējs Jānis Brokāns un 13. Saeimas deputāts un uzņēmējs Aivars Geidāns.
Vidzemes sarakstā vēlēšanās startēs arī selekcionārs Jānis Rukšāns un Ogres novada uzņēmēju biedrības valdes loceklis un bijušais SIA "Jauda — koks" vadītājs Eriks Eisaks.
Rīgā startēs arī militārās nozares eksperts Vilmārs Vītoliņš, JKP valdes priekšsēdētājs Sigords Stradiņš, informācijas tehnoloģiju uzņēmējs Mārtiņš Bērziņš, JKP Rīgas nodaļas vadītājs un iepirkumu speciālists Rihards Mikas, bijusī Saeimas deputāte Eva Mārtuža un citi.
Kopumā JKP sarakstā pieteikti 85 kandidāti.
Jau iepriekš vēstīts, ka Jaunās konservatīvās partijas (JKP) premjera amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.
Citskovskis bija Valsts kancelejas (VK) direktors no 2017. gada līdz 2024. gada jūlijam. Saistībā ar ekspremjera Krišjāņa Kariņa (JV) avioreisu skandālu 2024. gada jūlija sākumā viņš tika pazemināts amatā. Protestējot pret to, Citskovskis nolēma aiziet no darba Valsts kancelejā.
Patlaban notiek tiesvedība tā dēvētajā Kariņa lidojumu lietā, kur vienīgais apsūdzētais ir Citskovskis. Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju Citskovskis apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Viņš noliedz savu vainu.
JKP 2024. gadā Eiropas Parlamenta vēlēšanās startēja nesekmīgi un ieguva tikai 1,5% vēlētāju atbalstu. Pirms tam partija netika pārvēlēta 14. Saeimā, kam sekoja daļas redzamu biedru izstāšanās.
13. Saeimas vēlēšanās partija ieguva 16 deputātu mandātus, kopā ar "Jauno vienotību", Nacionālo apvienību, "Attīstībai "Par!"" veidojot koalīciju.
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