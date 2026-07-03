Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) sola rūpēties par vides aizsardzību, neradot jaunus šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai.
Šodien pēc viesošanās Kurzemē, ministrs teica, ka ir jāpārskata ierobežojumi mazajiem piekrastes zvejniekiem un uzņēmējdarbībai kopumā.
"Piekraste ir domāta visiem, ne tikai florai un faunai, bet arī cilvēkiem," uzsvēra ministrs. Nevar uzlikt ierobežojumus zvejniekiem, kas turpat uz vietas ķertu buti pārdod vietējā tirdziņā. Ir jāatrod līdzsvars, skaidroja ministrs.
Viņš uzsvēra, ka
piekrastes vērtībām un skaistumam ir jāpaliek, taču dabas aizsardzība nedrīkst radīt jaunus šķēršļus.
Tiekoties ar pašvaldībām, ministrs uzklausījis pašvaldību bažas. Pēc viņa teiktā, lielākās rūpes Kurzemē ir par šo plānošanas reģionu depopulāciju, bērnu skaita samazināšanos un migrāciju uz Rīgu un Pierīgu. Tādēļ ir jāsakārto jautājumi saistībā ar pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondu, saprotot arī izaicinājumus, ar kuriem saskaras Rīga un Pierīga, uzsvēra ministrs.
Tāpat vizītē runāts par birokrātijas mazināšanu, "futbola spēlēšanas" pārtraukšanu starp ierēdņiem un ciešākas sadarbības veidošanu starp Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un Klimata un enerģētikas ministriju, skaidroja Tavars.
Lai veicinātu koordinētu rīcību, ir dots uzdevums konkrētiem ierēdņiem par regulārām tikšanām un dažādu jautājumu risināšanu, atklāja ministrs.
Savukārt Kurzemes plānošanas reģionā informēja, ka sarunā ar Tavaru Kurzemes pašvaldību pārstāvji īpaši pievērsās teritorijas attīstības plānošanai un ar to saistītajiem izaicinājumiem pašvaldībās. Tika pārrunāta nepieciešamība pilnveidot teritorijas plānojumu izstrādes procedūru, mazināt administratīvo slogu un iespēja stiprināt Kurzemes plānošanas reģiona iesaisti šo procesu koordinēšanā.
Būtiska sarunas daļa bija veltīta arī piekrastes attīstībai,
tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pilnveidei un aizsargjoslu regulējuma izmaiņām piekrastes ciemu attīstības kontekstā. Tāpat tika pārrunāta vēja un saules parku attīstība, plānotās izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, kā arī citi ministrijai un pašvaldībām būtiski jautājumi, uzsverot, ka pašvaldības ir nozīmīgi sadarbības partneri reģionālās attīstības jautājumu risināšanā.
Kurzemes pašvaldību vadība arī aicināja rast iespēju papildu finansējuma pārdalei no esošā plānošanas perioda fondu līdzekļiem uzņēmējdarbības veicināšanas programmām reģionos.
Tavars piektdien darba vizītē Kurzemē tikās ar pašvaldību pārstāvjiem un piekrastes zvejniekiem, kur apsprieda reģiona attīstībai aktuālus jautājumus.
Vizītes laikā ministrs devās uz Bērzciemu, kur tikās ar biedrības "Mazjūras zvejnieki" pārstāvjiem, piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Engurē.
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