1. jūlijā stājušies spēkā Zemkopības ministrijas grozījumi Ministru kabineta noteikumos, būtiski atvieglojot traktortehnikas tehnisko apskati un mazinot birokrātiju.
Jaunā kārtība atceļ obligāto priekšapmaksu, ļaujot juridiskām personām norēķināties pēc rēķina saņemšanas, kā arī ļauj pases vai ID kartes vietā uzrādīt Latvijā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību.
Vienlaikus mašīntraktoriem turpmāk pārbaudīs ātruma ierobežotājus un riepu atbilstību, noteiks prasību pēc divām valsts numura zīmēm, kā arī ieviesīs skaidrus vērtēšanas kritērijus tehnikai ar gumijas kāpurķēdēm.
Savukārt vēsturiskajai tehnikai, kas ražota līdz 2007. gadam, tiks piemērotas samērīgākas atkāpes no mūsdienu standartiem.
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