Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
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- Ināra Kadakovska Valmieras novadā: "Ar interesi izlasīju "Latvijas Avīzē" Māras Libekas rakstu "Starp Rīgu un reģioniem: kas nosaka jauno ģimenes ārstu izvēli?". Realitāte ir skaudra – katrs trešais ģimenes ārsts Latvijā ir pensijas vai pirmspensijas vecumā, šis fakts liecina, ka nebūs ilgi jāgaida, kad mūsu valstī būs jāatrod vairāki simti mediķu, kuri pārņems cienījama vecuma ārstu prakses. Protams, ģimenes ārsts ir galvenais rūpēs par mūsu veselību, taču nereti kāds izmanto arī dziednieka palīdzību... Austrumu gudrība atgādina, ka labākās zāles ir otrs cilvēks."
- Brigita Aldermane Jaunjelgavā: "Mans viedoklis par pagarinātajām brīvdienām ar tām pārceltajām darbadienām – izglītots, gudrs cilvēks tās pratīs izmantot lietderīgi, jēgpilni, taču ir daļa cilvēku, kas tās iznieko dīkā vai pat pārmērīgā alkohola lietošanā, radot citiem neērtības... Manuprāt, brīvdienas nav jāpagarina, pietiek ar atvaļinājumu, ko katrs saplāno jau laikus."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Esmu mazais cilvēciņš, taču ar lielu dzīves pieredzi un mani uztrauc demogrāfijas problēma. Kāda jēga pievērst tik lielu uzmanību valsts aizsardzībai, ja mums tik maz iedzīvotāju? Un to skaits vēl sarūk. Manuprāt, vairāk līdzekļu jāatvēl tam, kam ir saistība ar bērniem, – kopšanai, audzināšanai, izglītošanai. Svarīga lauku attīstība, lai tur būtu darba vietas, kur varētu strādāt jaunās ģimenes."
- Imants Sūna Iecavā: "Mums ir daudz veikalu, ierosinu, lai pie tiem novieto kādu soliņu, kur apsēsties, sakārtot iepirkumu somu vai pirms tālāka ceļa vienkārši atvilkt elpu... Senāk dievnami, krogi bija arī satikšanās vietas, iespējams, ka arī veikali var kalpot līdzīgi, kur uz soliņa pasērst."
- Andris Rudzītis Rīgā: "Neņemiet ļaunā, taču avīze man vairs nav tik interesanta kā agrāk... Nav rakstu, kas piesaistītu uzmanību, ieintriģētu, liktu pārdomāt... Nav vajadzīgs komplimentārisms, rakstiem vajadzētu būt politiski asākiem, drosmīgākiem – arī par ebreju tēmu. Labi zinu, ka padomju okupācijas laikā Latviju pārplūdināja Krievijas ebreji, kas nav uzskatāmi par pirmskara īpašumu saimniekiem, bet uzstājīgi pieprasa atlīdzību... Ne jau Latvija, bet Vācija ar Krieviju izraisīja Otro pasaules karu, kāpēc mūsu valstij būtu jāmaksā par nacistu nodarīto?"
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Kamēr pats neesi sastapies ar lāci, satraukumu nejūtam, taču es nesen šo zvēru pamanīju pirms septiņiem vakarā Medumu pagastā. Gāju pa ceļu un ieraudzīju, ka lācis kustas pa brikšņiem. Neticami, tik tuvu ceļam, kur notiek satiksme! Apstājos, uz priekšu iet bija bīstami, skaļi kliedzu: "Vācies projām!" Bet šim – ne silts, ne auksts. Labi, ka tobrīd pa ceļu brauca kaimiņš ar auto, apturēju un tā tiku sveikā. Manuprāt, nepareizi rīkojas tie viensētu saimnieki, kas, taupot līdzekļus, atkritumu konteinerus izved retāk... Labāk izvest biežāk, lai tie nav pārpildīti un nepievilina meža zvērus."
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