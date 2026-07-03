Tiekamies ar mednieku Viesturu Arklonu, lai uzreiz pēc Līgo svētkiem pārrunātu aktuālo. Protams, diskusija par kiberincidentu un lietotni Mednis. Tad mazliec cepamies un vārāmies par kādu video sociālajos tīklos, kur visticamāk tēvs iedrošina bērnu skriet pakaļ āpsim. Tad runājam par suņu izstādēm un citām interesantām tēmām.
Noplūdušie dati, dzīvnieku dzenāšana un lielākais mednieku pasākums! “Šauj garām!” #342 epizode
Epizodi atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds, kura viens no galvenajiem uzdevumiem ir mednieku izglītošana!
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