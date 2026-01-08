Šogad veselības aprūpes budžets ir 1,97 miljardi eiro. Papildus piešķirtie 42,7 milj. eiro lielākoties tiks ieguldīti mātes un bērna veselībā, paliatīvajā aprūpē un vēl citos veselības aprūpes pasākumos.

Jauni pakalpojumi grūtniecēm

Šogad plašākas iespējas saņemt valsts apmaksātus reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumus, jo valsts apmaksā vairāk medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu. Tagad sievietes varēs saņemt trīs apaugļošanas procedūras (iepriekš divas), ja pēc pirmajiem mēģinājumiem nav iestājusies grūtniecība. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka, piemēram, 2024. gadā pēc valsts apmaksātām medicīniskās apaugļošanas procedūrām notika 625 dzemdības.

