Maskavas restorānā nedēļas nogalē nograndušā sprādziena mērķis ir bijis Krievijas Gaisa un kosmosa spēku komandieris Aleksandrs Čaiko, laikrakstam "The Kyiv Independent" pavēstījis kāds par uzbrukumu informēts avots.
Krievijas mediji ziņojuši, ka sprādzienā dzīvību zaudējuši pieci cilvēki, bet vēl 21 tika ievainots. Netiek ziņots, ka sprādzienā būtu cietis pats Čaiko, kurš restorānā svinējis 55. dzimšanas dienu, lai arī Krievijas mediji vēstījuši, ka ievainota ir viņa meita un viņas vīrs. Sprādziens nogranda, kad kāda sieviete mēģinājusi restorānā ienest spridzekli, bet apsargs nav viņu ielaidis. Ukrainā Čaiko tiek apsūdzēts par 2022. gadā Bučā pastrādātiem kara noziegumiem.
Iespējamā vēršanās pret Čaiko seko neilgi pēc tam, kad Krievijas specdienestu savervēts vīrietis Harkivā jūlija beigās mēģināja nošaut Ukrainas Nacionālās gvardes korpusa "Hartija" komandieri Ihoru Obolenki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tam bija solījis atbildēt uz šo uzbrukumu.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.