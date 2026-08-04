Veselības ministrs Hosams Abu Meri aicinājis SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" pārskatīt lēmumu no 1. septembra pārtraukt dzemdību palīdzības sniegšanu Balvu slimnīcā, solot Veselības ministrijas (VM) un Nacionālā veselības dienesta (NVD) atbalstu reģiona iedzīvotājiem nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai.
Ministrs pirmdien ticies ar Balvu novada domes priekšsēdētāju Jāni Trupovnieku, lai vienotos par konkrētiem risinājumiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības stiprināšanai Balvu un Gulbenes reģionā. Ministrs informē, ka Balvu reģionā iecerēts kopīgi veidot jaunu pakalpojumu modeli, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu, grūtnieču un bērnu veselības aprūpei, kā galveno prioritāti izvirzot pacientu drošību un kvalitatīvu aprūpi. VM un NVD esot gatavi kopā ar pašvaldību un ārstniecības iestādi īstenot risinājumus. VM informē, ka arī turpmāk Balvu slimnīcas neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā visu diennakti tiks nodrošināta vecmātes dežūra, lai būtu iespējams reaģēt neatliekamās situācijās. Balvu novada pašvaldība sola turpināt sarunas ar Veselības ministriju.
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