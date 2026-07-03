"Latvijas Avīze" dodas pie Ivara Selecka dokumentālās filmas "Zemnieki" varoņiem. 2. daļa. Kā iepazītajiem ekrāna varoņiem klājas šodien? Ar šādu domu tagad uzmeklējām dokumentālajā filmā "Zemnieki" (uzņemta 2018. gadā no agra pavasara līdz vēlam rudenim, uz ekrāniem nonāca 2022. gadā) iepazītos cilvēkus. 

Pirmajā publikācijā "Atliktā Itālija. Labi tepat "Birzuļos"" stāstījām par Rankas puses "Birzuļu" saimniekiem Lindu un Kalvi Aldersoniem. Tagad dodamies uz Latgali.

Īsts latgalieša raksturs

Varoņa izvēle filmai, kā saka pieredzes bagātākais Latvijas kinodokumentālists Ivars Seleckis, ir piņķerīga lieta. Nav veiksmīgas izvēles algoritmu, ir tikai sajūtas un simpātijas. "Jo vairāk tas cilvēks patīk, jo saistošāk viņš izskatās uz ekrāna," skaidro režisors.

Ar kolorītu Latgales stāstu un šmakovkas darīšanas meistaru Jāni Krivtežu Malnavā sapratne veidojusies jau pirmajā tikšanās reizē. "Juoņs ir runīgs, izdarīgs, ar labu humoru, īsts latgalieša raksturs, tas piesaista," stāsta Ivars Seleckis. "Filmējot nāca klāt jaunas šķautnes. Netālu cits mūsu varonis – jaunais zemnieks Elvis Bartkevičs – kopā ar tēvu Baltinavā tolaik apsaimniekoja četrus tūkstošus hektārus, bet Juoņs – četrus, no kuriem apsēja tikai vienu. Un pietika, jo visu izaudzēto viņš izlaida caur brūzi. Un tur bija mazā meitiņa Katrīna, kura piedalījās visos darbos. Pēc vecāku šķiršanās viņa tolaik dzīvoja pie tēva. Man joprojām bieži vaicā – kā mazajam eņģelītim no zemnieku filmas klājas?"

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No Portugāles gādātais smalkais 800 litru destilēšanas aparāts, lai arī 10 gadu ražošanas procesā krietni pabružāts, aizvien kalpo labi.
Bezalkoholiskā šmakovka pierobežā
"Latvijas Avīze" dodas pie Ivara Selecka dokumentālās filmas "Zemnieki" varoņiem. 2. daļa
No Portugāles gādātais smalkais 800 litru destilēšanas aparāts, lai arī 10 gadu ražošanas procesā krietni pabružāts, aizvien kalpo labi.
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No Portugāles gādātais smalkais 800 litru destilēšanas aparāts, lai arī 10 gadu ražošanas procesā krietni pabružāts, aizvien kalpo labi.
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Foto: Andris Vanadziņš / Latvijas Mediji

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