Naktī uz pirmdienu krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijivas Pečeru klosterī, paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
Kijivā nogalināti vismaz četri cilvēki, bet 23 cilvēki ievainoti. Starp cietušajiem ir kāda grūtniece un viens bērns.
Tikmēr, krieviem apšaudot Harkivu, nogalināti pieci glābēji.
Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies Uspenskas katedrāles jumts.
Krievu apšaudē cietušas arī dzīvojamās ēkas vairākos Kijivas rajonos, kā arī civilās infrastruktūras objekti, tajā skaitā tirgus un kāds pārtikas veikals.
Kijivas ziemeļos bojātas elektropārvades līnijas, un 140 000 patērētāju palikuši bez elektrības.
Tikmēr Harkivā atkārtotās krievu apšaudes laikā nogalināti pieci glābēji, kas bija ieradušies ugunsgrēka dzēšanai iepriekšējā trāpījuma vietā. Vēl vismaz pieci cilvēki guvuši ievainojumus.
Savukārt krievu lidrobotu uzlidojumā Sumiem ievainoti trīs cilvēki, tajā skaitā kāds bērns.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 384 190
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 384 190 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1320 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 025 tankus, 24 763 bruņutransportierus, 44 082 lielgabalus un mīnmetējus, 1870 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1420 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1664 sauszemes bezpilota sistēmas, 351 479 bezpilota lidaparātus, 4733 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 107 091 automobili un autocisternu, kā arī 4296 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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