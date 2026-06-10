Uzņēmums "Latvijas Finieris" visu Latvijas jaunāko laiku neatkarības periodu jau vairāk nekā 35 gadus ir spējis būt Latvijas kokrūpniecības nozares flagmanis. Ar uzņēmuma padomes priekšsēdētāju Uldi Biķi runājam par šodienas un nākotnes izaicinājumiem Latvijas mežsaimniecībai un kokrūpniecībai. 

Vai turbulence Latvijas politiskajā sistēmā – valdības maiņa, jauna valdošā koalīcija u.c. – ietekmē privāta uzņēmuma dzīvi Latvijā?

U. Biķis: Uz to laikam jāatbild vairākos līmeņos. Augstākajā līmenī ir labi, ka mums ir demokrātija, un demokrātijas apstākļos valdības ik pa laikam mainās, tas nav nekas dramatisks. Taču, pakāpjoties vienu līmeni zemāk, jāatzīst, ka uzņēmumiem, īpaši jau lieliem sistēmiskiem uzņēmumiem, un "Latvijas Finieris" tāds ir, ļoti vajadzīga stabilitāte. Tādēļ gan mums, gan citiem uzņēmumiem gribas stabilitāti, nevis visu valsts sistēmu pārpurināšanu. Nevar teikt, ka mums vienalga, kas notiek politikā.

Ar vārdiem "sistēmu pārpurināšana" jūs acīmredzot saprotat valsts politikas maiņu noteiktos jautājumos. Ja runājam tieši par to, tad Evikas Siliņas valdību un to veidojošo politisko koalīciju lielā mērā grāva arī t.s. kokrūpnieku skandāls, kas saistīts ar valsts sniegto atbalstu kokrūpniecības nozarei. Proti, valsts nolēma atbalstīt vairākus privātus nozares uzņēmumus, ziedojot sev pašai piederošā uzņēmuma intereses un ieņēmumu miljonus. Jūs šajā skandālā neesat tieši iesaistīts, bet kokrūpniecības nozare gan, tādēļ varu jautāt – vai, jūsuprāt, valsts rīkojās pareizi vai nepareizi?

Domāju, ka būtu pārāk iedomīgi teikt, ka valdību var nogāzt viens jautājums, kas saistīts ar politiku samērā specifiskā jomā – mežsaimniecībā. Tik iedomīgi mēs, mežsaimnieki un kokrūpnieki, neesam. Taču, runājot par lietas būtību, vēlreiz droši vien jāatbild vairākos līmeņos. Pirmkārt un pilnīgi nenoliedzami – ja kāds ir rīkojies nepareizi, tad tas ir jāizmeklē, un, ja tiek atklāti likumpārkāpumi, tad par tiem ir jāsoda. Taču, otrkārt, gribētu piebilst, ka skandāls būs nodarījis milzu reputācijas kaitējumu visai mežsaimniecības un kokrūpniecības nozarei – lai gan tajā iesaistīti tikai daži uzņēmumi, cietusi būs visa nozare. Tā būs arī liela mācība nākotnei, jo acīmredzot mēs, mežsaimniecības un kokrūpniecības nozare, nespējam sabiedrībai izskaidrot mūsu situāciju, vajadzības un rīcības vērtējumus.

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