Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izziņojis Eiropas dizaina balvas "DesignEuropa Awards 2026" finālistus, kā arī prestižās balvas par mūža ieguldījumu saņēmēju.

Finālistu darbi ietver dažādas nozares, piemēram, kokaudzēšanu, veselības aprūpi, mājsaimniecības un pilsētas tehniku, lauksaimniecību, fitnesu un sportu, tie ir iesniegti no dažādām ES dalībvalstīm – Latvijas, Čehijas, Vācijas, Slovēnijas un Spānijas. Starp tiem ir gan jaunie inovatori, kas sacenšas par uzņēmēju un mazo uzņēmumu balvu, gan arī nozares veterāni, piemēram, "First Green Industries", "Siemens" vai "Waterrower/NOHRD", kas pretendē uz nozares balvu. Šī gada konkursā ir reģistrēts rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 1600 kandidātu no 52 valstīm. Dizainus vērtēja profesionāla žūrija, ņemot vērā to oriģinalitāti, funkcionalitāti, estētisko vērtību un ilgtspēju, kas paplašina attiecīgo nozaru robežas. Balvas tiks pasniegtas šī gada 22. septembrī Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā.

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