Rīgas domes deputāts, partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers startēs nākamajā rudenī paredzētajās Saeimas vēlēšanās.
Šlesers intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atzina, ka kandidēt Saeimas vēlēšanās nolēmis, jo Rīgā neizdevās iekļūt koalīcijā. Noprotams, ka darbs opozīcijā nav īsti tas, ko politiķis vēlējies, tāpēc tagad viņš iecerējis cīnīties par uzvaru Saeimas vēlēšanās, gribot konsolidēt to Latvijas sabiedrības daļu, kas nav apmierināta ar esošo situāciju.
"Rīgā mēs uzvarējām, bet diemžēl bija izveidota koalīcija nevis kaut kā sasniegšanai, bet pret Šleseru,"
pauda politiķis, uzverot, ka viņa galvenais uzdevums būs nodrošināt LPV uzvaru Saeimas vēlēšanās.
Šlesers būs arī partijas premjerministra amata kandidāts.
Iepriekš intervijā aģentūrai LETA Šlesers apgalvoja, ka parlamenta vēlēšanās nekandidēs, bet būs partijas premjera amata kandidāts. Tolaik gan viņš runāja, paužot pārliecību, ka noteikti kļūs par Rīgas mēru.
"Es neplānoju startēt Saeimas vēlēšanās. Es neplānoju būt ne par vienu ministru. Bet premjera amats ir augstākais amats valsts izpildvarā, un tas ir vienīgais nosacījums, jo es uzskatu, ka mana kļūšana par premjeru palīdzētu Rīgai vēl straujāk attīstīties," īsi pirms pašvaldību vēlēšanām apgalvoja Šlesers.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu