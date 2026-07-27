Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. gadā dzimušo Anriju Videnieku, kurš 26. jūlijā ap pulksten 10.00 izgāja no savas dzīvesvietas Talsu novadā, Sabilē, Krasta ielā un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums 165 cm, vidējas miesas uzbūves, ļoti īsi brūni mati un galvā/matos divi balti pleķi kreisajā pusē. Personai ir rēta pakausī aptuveni 3 cm gara un 1 cm plata.
Ģērbies: pelēkā džemperī (ar baltu uzrakstu "Fils") , melnā vestē, melnās biksēs (treniņbikšu tipa), baltās botēs.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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