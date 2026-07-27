Pirmdien, 17. augustā, plkst. 15.00 Jaunajā Rīgas teātri tiks atvērta Margaritas Ziedas grāmata “Dzīvot no tā, kā nav”, veltīta aktierim, režisoram un Dailes teātra ilggadīgajam mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Auškāpam (1947-2017).
Grāmatā iekļauts plašs materiālu klāsts – Kārļa Auškāpa dienasgrāmatas, vēstules, piezīmes, intervijas, izrāžu recenzijas, kā arī sarunas ar mākslinieka laikabiedriem, tostarp Ausmu Kantāni, Pēteri Liepiņu, Lilitu Ozoliņu un Raimondu Auškāpu, kuri jau devušies mūžībā. Grāmata veltīta arī viņiem.
Kā cilvēkam dzīvot? – bija viens no Kārļa Auškāpa izrāžu galvenajiem jautājumiem. Un atbildes viņš meklēja dzīvē un mākslā gan padomju okupācijas gados, gan pārdzīvodams personīgu traģēdiju un pārmaiņu laiku izaicinājumus.
Kārli Auškāpu nodarbināja Latvijas teātrī reti sastopama filozofija, viņu interesēja transcendentālais, mistika, neredzamā pasaule un tās klātbūtne redzamajā. Būtiska tēma Kārļa Auškāpa dzīves garumā bija Latvija un tās cilvēkos ietvertais potenciāls.
"Mans lielais jautājums, rakstot šo grāmatu, ir par vērtībām. Domājot tieši par tām, kas deviņdesmitajos un nultajos brucinātas un noārdītas. Un par kurām Kārlis Auškāps turpināja iestāties, kad laika gars it kā diktēja kaut ko pavisam citu.
Kārļa Auškāpa dzīves stāsts ir stāsts ne tikai par teātra vērtībām, bet arī par cilvēciskām vērtībām un par dzīves vērtībām.
Par to, kā tās saglabāt, kad laiks mēģina uzspiest pavisam ko citu. Par to, kā dzīvot,” atklāj autore.
Jaunā Rīgas teātra literārās daļas vadītāja, dramaturģe, teātra zinātniece Margarita Zieda ir absolvējusi Maskavas Teātra institūta (GITIS) teātra zinātnes nodaļu un Berlīnes Mākslas universitātes kultūržurnālistikas nodaļu, kā arī studējusi Berlīnes Brīvās universitātes doktorantūrā. Viņa ir autore daudziem teātra jautājumiem veltītiem rakstiem un intervijām. Sarakstījusi grāmatas par pazīstamajiem scenogrāfiem Andri Freibergu un Moniku Pormali.
Grāmatu izdevis apgāds "Latvijas Mediji". Tā kopā ar iepriekš izdoto Ievas Strukas “Kafija un cigaretes. Astrīda” veido diptihu, veltītu divām spilgtām Latvijas teātra personībām, līdzgaitniekiem dzīvē un mākslā – Kārlim Auškāpam un Astrīdai Kairišai.
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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