Tuvāko 30 gadu laikā pasaulē notiks vēsturē lielākā paaudžu bagātības pārdale. No tā dēvētās "baby boomer" paaudzes milzīgas bagātības pāries viņu bērniem – galvenokārt X paaudzei un tūkstošgades paaudzei jeb mileniāļiem. Taču britu laikraksts "The Independent" brīdina, ka tieši X paaudze var izrādīties vismazāk gatava izmantot šo iespēju.
Stefena Armstronga rakstā norādīts, ka vien Apvienotajā Karalistē nākamo trīs gadu desmitu laikā mantiniekrīvībā varētu pāriet no 5,5 līdz pat 27,9 triljoniem sterliņu mārciņu, padarot to par lielāko bagātības pārdali starp paaudzēm vēsturē.
Tomēr, neraugoties uz gaidāmajiem mantojumiem, daudziem X paaudzes pārstāvjiem pensijas uzkrājumi ir nepietiekami. Rakstā minēts, ka 33% Lielbritānijas X paaudzes iedzīvotāju ir augsts risks pensionēties ar nepietiekamiem ienākumiem, bet vidēji viņi pensiju uzkrājumos mēnesī iemaksā tikai aptuveni 200 sterliņu mārciņu vai mazāk, lai gan šajā vecumā ieteicamais uzkrājums pārsniedz 500 sterliņu mārciņu mēnesī.
"Mēs tērējam, nevis krājam"
The Independent atsaucas uz Barclays pētījumu, kurā secināts, ka jaunākā Z paaudze iegulda biežāk nekā X paaudze. Kamēr jaunākie aktīvi interesējas par investēšanu un uzkrājumiem, X paaudzes cilvēki naudu uzkrāj ievērojami retāk.
Rakstā X paaudze raksturota arī kā tā dēvētā "sendviča paaudze" – cilvēki vienlaikus rūpējas gan par novecojošajiem vecākiem, gan saviem bērniem. Kā rezumē publikācijas autors: "Mēs tērējam, nevis krājam, un ceram."
Mantojums rada arī stresu
Rakstā aprakstīti vairāki britu piemēri, kuros cilvēki pēc vecāku nāves saņēmuši simtiem tūkstošu sterliņu mārciņu, taču atzīst, ka nav zinājuši, kā ar šo naudu rīkoties.
55 gadus vecais mārketinga konsultants Als Spaldings (Al Spalding) stāsta, ka pēc abu vecāku nāves viņa kontā nonākuši vairāk nekā 500 000 sterliņu mārciņu. Viņš uzticējis naudu bagātības pārvaldīšanas uzņēmumam, bet vēlāk secinājis, ka ik gadu komisijās vien zaudē vairāk nekā 10 000 sterliņu mārciņu, bet ieguldījumu rezultāti nav apmierinoši.
Arī personīgo finanšu eksperte Kara Gammela (Kara Gammell) laikrakstam norāda, ka cilvēki pēc mantojuma saņemšanas bieži pieņem pārsteidzīgus lēmumus.
"Tas ir ļoti nomācoši – tā ir jūsu vecāku smagi nopelnītā nauda. Rodas emocionāla sajūta, ka vēlaties izdarīt pareizi. Ja finanšu jautājumos neesat zinošs, ir viegli pieķerties pirmajam piedāvājumam. Sliktu padomu netrūkst."
Kāpēc tieši X paaudze?
Rakstā minēti vairāki iemesli, kāpēc šī paaudze nonākusi sarežģītā situācijā. Daudzi darba tirgū ienākuši pārāk vēlu, lai pilnvērtīgi izmantotu agrāk izplatītās darba devēju garantētās pensiju sistēmas, bet pārāk agri, lai gūtu labumu no vēlāk ieviestās automātiskās pensiju uzkrāšanas sistēmas. Vienlaikus viņi piedzīvojuši vairākas finanšu krīzes, kas veicinājušas neuzticēšanos finanšu tirgiem un ieguldījumiem.
Publikācijas noslēgumā autors secina, ka X paaudzei drīzumā var pavērties iespēja izveidot ilgtermiņa ģimenes kapitālu, taču bez pietiekamām finanšu zināšanām un pārdomātiem lēmumiem šī iespēja var tikt palaista garām.
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