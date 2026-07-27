Latvijā 39% mazo uzņēmumu šogad plāno palielināt cenas, informē "Luminor Bank", atsaucoties uz veikto aptauju.
Tajā pašā laikā 42% mazo uzņēmumu šogad plāno saglabāt cenas nemainīgas.
Vairāk nekā ceturtā daļa mazo uzņēmēju norādījuši, ka cenas varētu palielināt par vairāk nekā 5%, bet vēl aptuveni katrs astotais plāno cenu kāpumu līdz 5%.
To mazo uzņēmumu vidū, kuri šogad plāno paaugstināt cenas, 62% kā galveno iemeslu minējuši vispārēju izmaksu kāpumu, kamēr Lietuvā un Igaunijā šo iemeslu norādījuši mazāk — ap 47% mazo uzņēmumu. Vēl 12% Latvijas mazo uzņēmumu cenu paaugstināšanu saista ar darbaspēka izmaksu pieaugumu, 9% — ar izejvielu un piegādes ķēžu izmaksām, bet 7% — ar enerģijas cenu ietekmi.
"Luminor Bank" mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas vadītājs Uģis Počs norāda, ka
uzņēmējdarbības vidi joprojām ietekmē virkne izaicinājumu — salīdzinoši augstas energoresursu izmaksas, piesardzīgs pieprasījums un ģeopolitiskā nenoteiktība.
Cenu celšana uzņēmumiem nav vienkāršs lēmums, jo tā var ietekmēt pieprasījumu un konkurētspēju, īpaši apstākļos, kad klienti kļūst jutīgāki pret cenu izmaiņām. Vienlaikus daļai mazo uzņēmumu cenu pārskatīšana var būt nepieciešama, lai saglabātu rentabilitāti un nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Tāpēc svarīgi jebkurus lēmumus par cenu izmaiņām balstīt rūpīgā izmaksu izvērtējumā, vienlaikus meklējot iespējas veicināt efektivitāti.
Baltijas valstu salīdzinājumā izteiktāka gatavība būtiskākam cenu kāpumam vērojama Lietuvā, kur 37% mazo uzņēmumu šogad plāno palielināt cenas par vairāk nekā 5%.
Vaicājot mazajiem uzņēmumiem, kā pēdējo sešu mēnešu laikā mainījusies klientu uzvedība un gaidas, 47% norādījuši, ka klienti kļuvuši jutīgāki pret cenām, savukārt 24% minējuši, ka klienti sagaida augstāku vērtību par to pašu cenu. Tikmēr 27% mazo uzņēmumu izmaiņas nav novērojuši.
Aptauja veikta 2026. gada maijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", kopumā aptaujājot 750 mazo uzņēmumu (līdz 10 darbiniekiem) vadītājus Baltijas valstīs. Jautājumā bija iespēja atzīmēt vairākus atbilžu variantus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu