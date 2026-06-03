AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", vienu no dīzeļvilcieniem ir aprīkojis ar satelītinterneta risinājumu "Starlink", informēja uzņēmumā.
PV norāda, ka pilotprojekta ietvaros interneta piekļuve uzstādīta vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar četriem vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā.
Šis pakalpojums tiek nodrošināts ārpakalpojumā, pamatojoties uz noslēgtu līgumu uz 12 mēnešu periodu, kura kopējā summa ir 11 842 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Līgumā paredzētās izmaksas ietver iekārtu iegādi 7420 eiro bez PVN apmērā, kā arī "Starlink" interneta pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksu, iekārtu uzturēšanu, kā arī tehniskā atbalsta nodrošināšanu no ārpakalpojuma.
Pilotprojekts paredzēts 12 mēnešu periodam, kas atbilst noslēgtā līguma termiņam. Izmaksas sedz "Pasažieru vilciens".
Kompānijā skaidro, ka jaunais risinājums ļaus pasažieriem izmantot bezmaksas internetu visa brauciena laikā, tostarp maršrutos, kuros līdz šim mobilo datu pārklājums atsevišķos posmos bija nepietiekams vai nestabils. Pasažieri "Starlink" internetu vilcienā varēs izmantot, pieslēdzoties vilcienā esošajam "Wi-Fi". Brauciena laikā internets tiks nodrošināts, automātiski pārslēdzoties starp mobilo operatoru un "Starlink" pakalpojumiem.
Pilotprojektam izvēlēts modernizētais dīzeļvilciens, jo tas kursē garākos reģionālajos maršrutos, kuros pasažieri pavada ilgāku laiku ceļā un interneta pieejamība ir īpaši nozīmīga. Vienlaikus atsevišķos maršrutu posmos mobilā interneta pārklājums mēdz būt nepietiekams, tādēļ satelītinterneta risinājums var nodrošināt stabilāku savienojumu visa brauciena laikā, pauž uzņēmumā.
Pilotprojektā tiks izvērtēta "Starlink" risinājuma kvalitāte un stabilitāte dažādos maršrutos un kustības apstākļos, kā arī vērtēta iespējamā risinājuma ieviešana plašākā apjomā citos PV vilcienos.
2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 67,688 miljoni eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 22,3% un bija 971 221 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.
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