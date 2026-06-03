"Mums vajadzēs daudz spēka, gribas un arī mazliet veiksmes, lai viss šis puzlis saliktos īstajā kombinācijā," tā Denali ekspedīcijas pirmajās dienās atzina tās vadītājs, alpīnists Valdis Puriņš. 

Taču pietrūka veiksmes, un puzlis kalnos salikās traģiskā kombinācijā... Lielākā traģēdija Latvijas alpīnisma vēsturē piedzīvota 2003. gadā, kad Jaunzēlandes augstākajā virsotnē Kuka kalnā dzīvību zaudēja slavenais alpīnists Teodors Ķirsis, viņa meita Evija Ķirse, Aivars Prošenkovs un Ilmārs Bernāns. Tagad trīs mūsējos – Inesi Pučeku, Viju Olti, Renāru Kunigu-Salaku – paņēma Makinlijs jeb Denali Aļaskā, kas ir Ziemeļamerikas augstākā virsotne – aptuveni 6190 metru virs jūras līmeņa.

Visiem alpīnistiem, kas vēlas izpildīt septiņu virsotņu programmu – uzkāpt katra kontinenta augstākajā kalnā –, Denali ir viens no tiem. Pirmie šo virsotni sasniedza brita Hadsona Staka ekspedīcija 1913. gadā, bet simt gadu vēlāk pirmie latvieši – Jānis Kimenieks un Indra Muižniece.

Alpīnisma sezona šeit sākas aprīļa beigās un ilgst līdz jūlija vidum, vidēji ik gadu ierodas ap 1000–1200 alpīnistu. Denali kalnam ir

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