Aktrise Madara Viļčuka, kura Dailes teātra izrādē "Pirmavots" uz skatuves redzama kaila, atbalsta lēmumu izrādes apmeklētājiem aizlīmēt mobilo telefonu kameras. Viņa skaidro, ka šāda kārtība pasargā aktieru privātumu un palīdz skatītājiem koncentrēties uz izrādi, vēsta žurnāls "IEVA".
Viļčuka atzina, ka pēc pirmizrādes jutusies nepatīkami, redzot televīzijas sižetu, kurā izmantoti kadri ar viņas kailumu uz skatuves. Aktrise uzskata, ka šādas ainas pieder konkrētajam izrādes brīdim un mākslinieciskajam kontekstam, nevis dzīvei ārpus teātra.
Viņasprāt, telefona kameru aizlīmēšana nav absolūta garantija pret filmēšanu vai fotografēšanu, tomēr šāds noteikums kalpo kā simbolisks atgādinājums skatītājiem nolikt malā ierīces un pilnvērtīgi piedzīvot izrādi.
Runājot par kailumu uz skatuves, aktrise neslēpa, ka pirms izrādēm mēdz kļūt paškritiskāka attiecībā pret savu izskatu.
Viļčuka atzina, ka lielākais diskomforts saistībā ar kailumu rodas nevis izrādes laikā, bet gan tieši pirms došanās uz skatuves un tūlīt pēc uzstāšanās. Viņa uzskata, ka ideālā situācijā kailumam nevajadzētu radīt mulsumu un cilvēkiem vajadzētu spēt to uztvert daudz dabiskāk.
Plašāk lasiet žurnālā "IEVA".
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