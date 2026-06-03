Pilsētas domes opozīcija pēc kautiņa Jomas ielā vēlas izvērtējumu no policijas par videonovērošanas sistēmu pārklājumu Jūrmalā, liecina ceturtdien, 4. jūnijā, sasauktās domes ārkārtas sēdes lēmumprojekti.
Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē plānots par Kūrorta svētkos notikušo uzklausīt Pašvaldības policiju.
Tāpat viens no lēmumprojektiem paredz uzdot Pašvaldības policijai līdz 1. jūlijam sagatavot un iesniegt domei izvērtējumu par patrulēšanas intensitāti Jomas ielas un Majoru centra teritorijā, videonovērošanas sistēmu pārklājumu un efektivitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem sabiedriskās drošības stiprināšanai.
Savukārt otrs lēmumprojekts paredz uzdot pašvaldības administrācijai sadarbībā ar policiju līdz 1. jūlijam izstrādāt un iesniegt domei priekšlikumus par papildu drošības pasākumiem Jomas ielā un citās paaugstināta apmeklējuma teritorijās, videonovērošanas sistēmu attīstību un sadarbības stiprināšanu ar Valsts policiju (VP). Nepieciešams informēt arī par vajadzīgo finansējumu drošības pasākumu īstenošanai.
Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosināja sasaukt ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc Kūrorta svētkos notikušā masveida kautiņa Jomas ielā, par kuru VP sākusi kriminālprocesu.
Maija pēdējā nedēļas nogalē Jūrmalā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība.
VP sākotnēji paziņoja, ka viena persona tikusi aizturēta un sākts kriminālprocess par smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.
Vēlāk tika noskaidrots, ka kautiņā cietušais, 1998. gadā dzimušais vīrietis bija nogādāts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kur mediķi neesot konstatējuši smagus miesas bojājumus un cietušais izrakstīts no medicīnas iestādes.
Kriminālprocess līdz ar to ticis pārkvalificēts par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Aizturētais jaunietis dzimis 2006. gadā.
Krimināllikums par smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par huligānismu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Jūrmalas pašvaldības policijā apgalvoja, ka pasākuma uzraudzībai tika iesaistīti "visi pašvaldības policijas pieejamie cilvēkresursi". Policija konstatējusi vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Savukārt komentējot konkrēto kautiņu, pašvaldības policijā pauda, ka "notikumi ar noziedzīga nodarījuma pazīmēm ir VP kompetencē".
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