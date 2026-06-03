Masveida Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā visā Ukrainā, tostarp galvaspilsētā Kijivā, naktī uz otrdienu nogalināti vismaz 17 cilvēki un vairāk nekā 100 ievainoti. Krievija ir izmisumā, nespējot panākt pašas uzstādītos utopiskos teroristiskā kara mērķus, tāpēc zvetē Ukrainu ar visu, kas pa rokai. Starp 73 raķetēm, pret ko Ukrainas aizsardzība patlaban ir vāja, bija arī pretkuģu raķetes "Cirkon", vēsta 360TV Ziņas.
“Kijivas iedzīvotāji, mēs šovakar esam Putina galvenais mērķis! Sagatavojiet visu nepieciešamo, lai nakti pārlaistu metrostacijā.” Šādus paziņojumus pirmdien pirms pusnakts varēja lasīt Ukraiņu sociālās saziņas vietnēs. Jau pēc pāris stundām pilsētas metro stacijās sākās cīņa par vietu, kur stāvēt, kur nu vēl apgulties. Aizvadītās nakts uzbrukums bija viens no vērienīgākajiem kopš kara sākuma 2022. gadā.
Kādudien tiesas priekšā Putinam un viņa sabiedrotajiem būs jāatbild par vēl 17 nogalinātiem cilvēkiem un simtu ievainotajiem Kijivā un Dnipro. Vienu sievieti un viņas astoņgadīgo bērnu no dzīvojamās mājas gruvešiem izvilka tikai nākamajā rītā. Noziegumu pastrādāšanai slepkavas izlietoja 73 dažādas raķetes, tostarp pretkuģu un 656 dronus. Ukrainas aizstāvji notrieca vairāk nekā pusi raķešu. Varētu vairāk, ja būtu ar ko. Atbilde uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pagājušajā nedēļā nosūtīto vēstuli Baltā nama saimniekam Donaldam Trampam un ASV Kongresam joprojām nav saņemta.
Notikušais uzbrukums ir pilnīgi skaidrs Krievijas paziņojums – ja Ukraina netiks pasargāta no ballistisko un citu raķešu triecieniem, šie uzbrukumi turpināsies. Lai šis karš beigtos, arī Eiropai vajadzīga sava pretraķešu aizsardzība.
“Esmu saņēmis prezidenta norādījumu - mēģināt izbeigt karu līdz šā gada ziemai. Es noteikti darīšu visu, lai šo mērķi sasniegtu. Manuprāt, tas ir absolūti pareizs un reālistisks,” stāsta Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirils Budanovs.
Tikmēr Kremlis turpina griezt veco plati. Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atklāj: “Karš varētu beigties kaut šīs diennakts beigās. Jau daudzkārt esam teikuši – lai tā notiktu Zelenskim vienkārši jāizdod pavēle saviem bruņotajiem spēkiem atkāpties no Krievijas reģionu teritorijām.”
Tātad atkāpties pašiem no savas zemes, ko Ukraina, protams, nedarīs. Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Budanovs arī apliecina, ka tuvākajā laikā uz Kijivu un pēc tam uz Maskavu lidošot ASV sūtņi. Tikmēr Ukraiņu droni turpina savu misiju – kopš maija par 40% sarukusi Pasaules benzīntanka jeb Krievijas naftas pārstrādes jauda.
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