Jaunajai valdībai steidzami ir jāpieņem lēmumi par dzelzceļa projekta "Rail Baltica" finansēšanas plānu un termiņu, sacīja Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" padomes priekšsēdētājs Matīss Paegle.
Viņš uzsvēra, ka "RB Rail" ir piedāvājis vairākus variantus, lai risinātu iztrūkstošo finansējumu projektā, taču tas ir saistīts arī ar noteikto termiņu — 2030. gadu.
Viens no variantiem ir īstenot publiskās un privātās partnerības projektu (PPP) pamattrases ziemeļu daļā, piemēram, posmā no Skultes līdz Igaunijas robežai, kas izmaksātu aptuveni vienu miljardu eiro. "Tomēr tas ir atkarīgs no valdības lēmumiem, jo kārtīgi sagatavot PPP prasa aptuveni trīs gadus, tādēļ tas ir jautājums arī par termiņa pagarināšanu," uzsvēra Paegle.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāizmanto arī Eiropas Savienības (ES) finanšu instruments "Safe", jo Latvija izvēlējās neizmantot 2,2 miljardu eiro aizdevumu, ar ko varētu pabeigt pusi pamattrases. Viņš norādīja, ka vēlāk šī nauda tāpat būtu jāaizņemas, bet ar būtiski sliktākiem nosacījumiem un daudz lielākā apmērā, jo
kavēšanās projektu sadārdzina aptuveni par 200 miljoniem eiro gadā.
Tāpat viņš piebilda, ka bezatbildīgs lēmums ir tas, ka Latvijai pamattrase ir jābūvē Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) pieejamā finansējuma apmērā. Tas nozīmē, ka patlaban nauda pietiek 52,66 kilometriem, bet Latvijai ir jāuzbūvē kopumā 220 kilometri. "Ja šis lēmums tiek pildīts burtiski, tad šo projekta gaidīšanu varēsim gaidīt bezgalīgi," uzsvēra Paegle.
Viņš arī teica, ka jānosaka projekta maksimālais budžets un termiņš, tādējādi būtu ietvars, pēc kura strādāt, bet patlaban ietvara nav, kas, viņaprāt, ir nevalstiska rīcība.
Komentējot projekta pirmās kārtas posma izmaksas Latvijā, Paegle norādīja, ka patlaban tās ir nemainīgas 5,5 miljardu eiro apmērā, bet tas ir atkarīgs no lēmumu pieņemšanas. "Ja notiks pārprojektēšana vai līgumu sarunas, Latvija var ietaupīt, bet, ja lēmumi tiks stiepti garumā un vilcināti, tad, visticamāk, sagaidīsim inflācijas kāpumu," uzsvēra Paegle.
Par Andra Kulberga (AS) valdību ceturtdien, 28. maijā, nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti. Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Evika Siliņa (JV).
"Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā — 5,5 miljardus eiro,
tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt sešus miljardus eiro.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.
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