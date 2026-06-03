Latvija un Ukraina parakstījusi vairākus saprašanās memorandus, kas paredz investīciju projektu attīstību bezpilota sistēmu ražošanā, tehnoloģiju pārnesē un modernas duālā pielietojuma tehnoloģiju testēšanas infrastruktūras izveidē Latvijā, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).
Memorandus parakstījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), LIAA direktore Ieva Jāgere un SIA "Baltic Forces" pārstāvis Vadims Juniks. Atsevišķu memorandu parakstīšanā piedalījās arī Ukrainas uzņēmumu pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Tālis Juhna un Latvijas Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas izpilddirektors Artis Pabriks.
Valainis norādīja, ka pašlaik runa ir nevis par vienu projektu, bet par vairākiem savstarpēji saistītiem attīstības virzieniem. Viņa ieskatā sadarbība ar Ukrainas uzņēmumiem, kuri pēdējos gados uzkrājuši pieredzi bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju attīstībā, sniedz Latvijai iespēju ne tikai piesaistīt investīcijas, bet arī pārņemt zināšanas, attīstīt vietējās kompetences un veidot jaunus eksportspējīgus produktus.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda, ka LIAA ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Ukrainā turpina aktīvi strādāt arī kara apstākļos, un vairāki projekti, kuru sākums meklējams LIAA ikdienas darbā ar Ukrainas partneriem, pašlaik sasnieguši nākamo attīstības posmu.
Memorandu parakstīšanā piedalījās arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
LIAA atzīmē, ka viens no memorandiem paredz izveidot "Baltic Forces Hub" – duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas, testēšanas un inovāciju vidi. Projekta mērķis ir radīt infrastruktūru, kas ļaus reālos apstākļos testēt bezpilota sistēmas, autonomās tehnoloģijas un citus inovatīvus risinājumus. "Baltic Forces Hub" ir nozīmīgs arī RTU, kas patlaban attīsta vairākus duālā pielietojuma tehnoloģiju risinājumus. Atšķirībā no militārajiem poligoniem, kuru izmantošana ir ierobežota un orientēta uz aizsardzības nozares vajadzībām, jaunā testēšanas vide nodrošinās iespējas pētniecībai, prototipu izstrādei un tehnoloģiju validācijai.
Tāpat LIAA vēsta, ka atsevišķs memorands paredz attīstīt investīciju projektu bezpilota sistēmu izstrādē un ražošanā Latvijā sadarbībā ar Ukrainas uzņēmumu "Global Dynamics". Uzņēmuma izstrādātās sistēmas jau patlaban tiek ražotas Ukrainā un Lielbritānijā, savukārt projekta īstenošana Latvijā nodrošinās ražošanas kapacitātes paplašināšanu, tehnoloģiju pārnesi un jaunu kompetenču attīstību vietējā industrijā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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