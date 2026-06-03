Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, lai samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot.
Termiņu ar likuma grozījumiem plānots samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām.
Tāpat plānots precizēt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņus, drošības naudas piemērošanas kārtību, pasta balsošanas nosacījumus, kā arī atsevišķus vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas un jaunievēlēto domju darba uzsākšanas aspektus.
Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) klāsta, ka pašvaldību vēlēšanu regulējumam ir jāatbilst gan mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, gan sabiedrības vajadzībām. Viņš uzskata, ka rosinātās izmaiņas palīdzēs nodrošināt skaidrāku un efektīvāku vēlēšanu procesu, mazinās administratīvo slogu un vienlaikus veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās.
"Būtiski, ka vairāki grozījumi balstīti praksē gūtajā pieredzē pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām un ļaus pilnveidot vēlēšanu organizēšanu nākotnē," piebilst Burovs.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāpieņem trīs lasījumos.
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