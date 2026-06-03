Dziedātāja Aminata sociālajā medijā "Instagram" atklājusi, ka kļuvusi par māmiņu.
Mūziķe, atskatoties uz šogad piedzīvotajiem notikumiem, norādījusi, ka pēc albuma izdošanas, koncerta, tikšanās ar klausītājiem un balvas saņemšanas GAMMA nominācijā "Gada solo māksliniece" viņas dzīvē noticis vēl kāds īpaši nozīmīgs pavērsiens.
"Mana svarīgākā loma šogad nav bijusi uz skatuves. Pirms trim mēnešiem manā dzīvē ienāca mans lielākais brīnums, un es kļuvu par mammu," raksta Aminata.
Dziedātāja atklāj, ka pēdējie mēneši bijuši piepildīti ar beznosacījumu mīlestību, negulētām naktīm, daudzām jaunām emocijām un pavisam jaunu dzīves jēgu.
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