Ikvienam jābūt iespējai aizstāvēt savas pamattiesības neatkarīgi no ienākumiem. Tāpēc sociāli mazāk aizsargātām personām būs vieglāk saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, lai vajadzības gadījumā vērstos Satversmes tiesā, vēsta 360TV Ziņas.
Ja cilvēks uzskata, ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, iesniegt prasību Satversmes tiesā turpmāk nozīmēs netērēt naudu juristiem vai advokātiem pieteikuma noformēšanai. Valsts nodrošinātu juridisko palīdzību varēs saņemt jau no procesa sākuma. Praktiski tas nozīmē – cilvēkam atliek vien pateikt Tiesu administrācijai, ka ir sūdzība, un tās visu izdara cilvēka vietā. Vajadzības gadījumā valsts apmaksātais advokāts pārstāvēs cilvēku arī tiesas procesā.
Šāda Valsts nodrošināta palīdzība pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā turpmāk būs pieejama trūcīgām un maznodrošinātām personām; cilvēkiem, kuri atrodas valsts vai pašvaldības aprūpē, piemēram, sociālās aprūpes centros vai ieslodzījuma vietās, kā arī tiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, pēc ugunsgrēka, smagas saslimšanas vai citas nelaimes.
Pēdējo septiņu gadu laikā saņemti 54 juridiskās palīdzības pieprasījumi, no kuriem apstiprināti 10. Divās no šīm lietām Satversmes tiesa konstatēja pamattiesību pārkāpumu – gadījumā, kad ieslodzītajam tika liegta iespēja apmeklēt mātes bēres, un gadījumā, kad ieslodzītajiem tika liegta dalība pašvaldību vēlēšanās.
Zvērināts advokāts norāda – uzvarētu gadījumu varēja būt vairāk, taču cilvēki bieži neorientējas sarežģītajā juridiskajā procesā un nezina, kā nonākt līdz Satversmes tiesai.
Iesniegumu Tiesu administrācijai var iesniegt elektroniski, pa pastu vai klātienē. Savukārt tiem, kam nepieciešama palīdzība dokumentu aizpildīšanā, atbalstu var sniegt arī pašvaldību sociālo pakalpojumu centri. Pēc iesnieguma saņemšanas Tiesu administrācija to izvērtē un 21 dienas laikā pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu.
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