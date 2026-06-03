Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) trešdien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs.
OECD prognozē, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad palielināsies par 1,9%.
Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 2,2% izaugsme.
Decembrī OECD prognozēja, ka Latvijas IKP šogad un nākamgad palielināsies attiecīgi par 2,1% un 2,5%.
Latvijā saskaņotais patēriņa cenu indekss, kā prognozē OECD, šogad pieaugs par 3,6%, bet nākamgad palielināsies par 3,2%. Savukārt bezdarba līmenis Latvijā, pēc OECD aplēsēm, šogad un nākamajā gadā veidos attiecīgi 6,8% un 6,6%.
OECD norāda, ka inflācijas kāpums Latvijā šogad samazinās reālo algu pieaugumu, tādējādi bremzējot iedzīvotāju patēriņa izdevumu palielināšanos. Ar aizsardzības nozari saistītie iepirkumi un pieaugošās algas valsts sektorā turpinās veicināt valsts izdevumus, savukārt valsts investīciju kāpums atbalstīs uzņēmumu investīcijas. Latvijas eksports pakāpeniski atgūsies, pieaugot pieprasījumam pasaulē. Tikmēr inflācija valstī saglabāsies augsta enerģijas cenu pieauguma un straujā algu kāpuma dēļ. Kavēšanās Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanā varētu bremzēt iekšzemes pieprasījuma atgūšanos.
Organizācija uzsver, ka Latvijas valsts izdevumu efektivitātes un ieņēmumu palielināšana, kā arī izdevumu pārdale ir galvenie faktori, lai nodrošinātu fiskālo ilgtspēju vidējā termiņā. Valsts pārvaldes modernizācijas paātrināšana, administratīvā sloga samazināšana un politiskās ietekmes novērtēšanas uzlabošana varētu palielināt izdevumu efektivitāti un atbalstīt izaugsmi.
Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs OECD šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts IKP kāpums par 2,8%, bet nākamgad tiek gaidīta 2% augšupeja. Šogad Lietuvā tiek lēsts patēriņa cenu kāpums 5,1% apmērā, bet nākamgad tiek prognozēts 3% pieaugums. Savukārt bezdarbs Lietuvā, pēc OECD aplēsēm, šogad un nākamgad veidos attiecīgi 6,6% un 6,4%.
Igaunijā OECD šogad prognozē IKP kāpumu par 1,8%, bet nākamgad Igaunijas ekonomikā lēsts pieaugums par 2,7%. Patēriņa cenu kāpumu organizācija šogad Igaunijā prognozē 4,1% apmērā, bet nākamgad 2,6% apmērā. Prognozēs teikts, ka bezdarba līmenis Igaunijā šogad un nākamgad būs attiecīgi 6,8% un 6,6%.
OECD pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam samazinājusi līdz 2,8%, salīdzinot ar martā lēsto kāpumu par 2,9%. Nākamajam gadam pasaules ekonomikas pieauguma prognoze palielināta par 0,1 procentpunktu līdz 3,1%.
Organizācija gan brīdina, ka gadījumā, ja karadarbība Tuvajos Austrumos ieilgs līdz nākamajam gadam, pasaules ekonomikas izaugsme šogad un nākamgad nokritīsies līdz attiecīgi 2,1% un 1,8%
Eirozonas ekonomikai OECD izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam saglabājusi attiecīgi 0,8% un 1,2% apmērā. Eiropas lielākajā ekonomikā Vācijā organizācija sagaida, ka IKP šogad pieaugs par 0,7%, bet nākamgad palielināsies par 1,1%.
Toties ASV ekonomikas izaugsmes prognoze šogad saglabāta 2% apmērā, bet nākamajam gadam tā palielināta par 0,1 procentpunktu līdz 1,8%.
Pasaulē otrajā lielākajā ekonomikā Ķīnā šajā un nākamajā gadā prognozēta attiecīgi 4,5% un 4,3% izaugsme.
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