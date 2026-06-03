NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Kijivā, Ukrainu apmeklējot dienu pēc tam, kad tā bija cietusi īpaši barbariskā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kas prasījis vismaz 23 cilvēku dzīvību.
Ritem paredzēta tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas prezidents atkārtoti vērsies pie NATO dalībvalstīm, lūdzot palīdzēt Ukrainai aizsargāties pret Krievijas ballistisko raķešu triecieniem.
Rites ierašanos apstiprināja viņa preses sekretārs.
Preses sekretārs apliecināja, ka Rite ieradies kopā ar NATO vēstniekiem no alianses dalībvalstīm.
"Esam priecīgi sagaidīt Marku Riti Kijivā, kur viņam paredzētas sarunas ar prezidentu un vairākas svarīgas tikšanās," pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. "Mēs dziļi novērtējam NATO vienotību un spēku atbalstīt Ukrainu, jo mēs kopīgi aizstāvam transatlantisko drošību."
Zelenskis mudinājis NATO valstis palielināt pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādi, jo īpaši ASV ražoto "Patriot" bateriju un munīcijas piegādi, kas, kā norāda Kijiva, ir nepieciešamas, lai notriektu Krievijas ballistiskās raķetes.
Krievija naktī uz otrdienu uzbruka Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem, no kuriem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca un neitralizēja 602 dronus un 40 raķetes.
Triecienā Kijivā nogalināti septiņi cilvēki, Dņipro - 16. Vairāk nekā 100 cilvēku ievainoti.
Uz Ukrainu raidītas astoņas pretkuģu raķetes "3M22 Cirkon", 33 ballistiskās raķetes "Iskander-M", 27 spārnotās raķetes H-101 un piecas spārnotās raķetes "Kaļibr", pavēstīja Gaisa spēki.
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