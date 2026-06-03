Lietuvā pēc rotācijas termiņa beigām sākta vairāk nekā 1000 ASV karavīru un aprīkojuma izvešana, anonīmi medijiem apstiprinājuši vairāki avoti Lietuvas valdībā, bet daļēji arī Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis.
Paredzams, ka aizbraukušos karavīrus aizstās jauna karavīru grupa, taču kad un kādā apjomā, nav skaidrs, jo ASV patlaban pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Pašreizējā pārejas fāze nozīmē, ka ASV militārās klātbūtnes Lietuvā nebūs ilgāk nekā parasti. Savus bataljonus Lietuvā ASV regulāri izvietoja kopš 2019. gada, bet pēc Krievijas 2022. gada iebrukuma Ukrainā Vašingtona paaugstināja savu spēku statusu līdz nepārtrauktai rotācijas izvietošanai, dislocējot ap 1000 vai vairāk karavīru un kaujas transportlīdzekļu. Matuļonis skaidrojis, ka Viļņa no Vašingtonas saņēmusi apstiprinājumu par amerikāņu karavīru palikšanu valstī un uzticas ASV kā stratēģiskam partnerim, taču "ASV karaspēka rotācija ir saistīta ar loģistiku, tāpēc dabiski, ka var rasties zināmi laika pārtraukumi".
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