Igauņu virves staigātājs un triku meistars Jāns Rooss svētdien Polijas galvaspilsētā Varšavā 180 metru augstumā pusstundā veica 500 metru ceļu pa 19 milimetru diametra trosi no Staļina laikā celtās Kultūras un zinātnes pils torņa līdz debesskrāpja "Varso Tower" 43. stāvam.
34 gadus vecais Rooss jau iepriekš piesaistījis mediju un daudzu interesentu uzmanību ar gājieniem pa virvi pāri Mesīnas un Bosfora jūrasšaurumiem. Pasākumu organizatori uzsver, ka triku meistara dzīvību garantē vislabākās drošības sistēmas.
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