Grieķijas brīvdienu saule Kohu saimei jau aiz muguras, un realitātes seriāla "Ģimene burkā" varoņi ir pārradušies mājās. Lai gan ceļojums ir noslēdzies, kaislības ap to nerimst. Kamēr neatvērtā bagāža joprojām guļ istabas kaktā, mājinieku starpā uzvirmojušas diskusijas par kādu dīvainu mantu pazušanu, kurā puspajokam tiek vainoti pat vietējie salu iedzīvotāji.
Pēc atpūtas dienvidzemē Viesturs priecājas, ka Olga šajās brīvdienās beidzot spējusi pilnībā distancēties no darba dunas. Tomēr domās visi joprojām atrodas Grieķijā, tāpēc neizpakotie čemodāni pagaidām stāv novārtā. Kad Viesturs ierosina beidzot pievērsties mantu šķirošanai, Olga jau ir izdomājusi plānu pienākumu sadalei: "Katrs savu somu un tētis lielo čemodānu?"
Jaunākā meita Adriana gan iesaka šo darbu atlikt līdz vecmāmiņas ierašanās brīdim, cerot uz palīdzību. Olga iebilst, ka nekas sarežģīts tur nav – vien jāsašķiro netīrā veļa mazgāšanai un pārējais jāsaliek plauktos. Tomēr izrādās, ka ceļojums nav pagājis bez starpgadījumiem, un dienas gaismā nāk stāsts par mantu nozušanu. Viesturs dalās atmiņās: "Ik pa pāris dienām gāja tīrīt mūsu māju. Mēs krāmējām koferus un Olga saka: "Man nav diviem peldkostīmiem apakšiņas!""
Viesturam interesējoties, vai pazudušās lietas beidzot ir uzradušās, Olga skaidru atbildi dot nevar, jo viss saturs vēl nav izpētīts. Runājot ar aizkadra balsi, viņa neslēpj neizpratni: "Es nezinu. Vai nu baseina tīrītājs ir savācis, vai es tiešām neatceros, kā es somā ieliku!"
Olga pieļauj, ka drēbes, visticamāk, atradīsies, vēlreiz rūpīgi pārcilājot somas. Tikmēr Viesturs, nelaizdams garām izdevību pajokot, izvirza savu, daudz eksotiskāku versiju par to, kurš tagad valkā pazudušo apģērbu: "Hosē Papodopulus staigā tavās apakšiņās pa Grieķiju!"
Viesturs turpina zoboties, ka šis mistiskais grieķis būs sarūpējis dāvanu savai laulātajai draudzenei. Olga asprātīgi attrauc, ka tikpat labi viņš šo dāvanu varēja paturēt arī sev. Tas mudina Viesturu uz retorisku jautājumu: "Varavīksnes Papodopulus?"
Kad smiekli ir norimuši, Viesturs tomēr aicina visus pievērsties reālajai situācijai un vienkārši vēlreiz rūpīgi pārbaudīt līdzpaņemtās somas, kurās vajadzētu slēpties pazudušajiem peldkostīmiem.
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