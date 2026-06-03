Varavīksnes karogs, kas augsti plandīja pār Rīgas jumtiem, ir nolaists pusmastā. 

Willkommen, esat sveikti Latvijā, bēgļu uzņemšanas plāns aizskalots klozetā (jo Iekšlietu ministrijā pie varas ticis labējais ekstrēmists Dombrava, kas nepazīst žēlastības pret nabaga imigrantiem ieceļotājiem un vadās pēc zvaigznēs ierakstītā, ar eiropeiskām vērtībām nesakritīgā lozunga – Latviju latviešiem!). Lielie ierosinājumi jaunatnei, piemēram, puisīšiem ģērbties rozā un meitenītēm spēlēties nevis ar paijām, bet ar galdnieka darbarīku komplektu, un vēlākā attīstības posmā studēt Sorosa novēlējumus, izsviesti papīrgrozā. Zem nāvējoša sitiena paliktas Eiropas Zaļā kursa idejas un nobendēta doma atteikties no sārņojošās gāzes apkures un dabai kaitīgās drēbju mazgāšanas ar ķīmiskiem preparātiem! No krēsla izlidojis kara ministrs Sprūds, sekojis garais šķeista satiksmes ministrs Švinka un daudzsološā sieviete ar stirnas acīm kultūras ministre Lāce – bet šis trio varēja parādīt konkrēti izdarītās lietas tēvijas labā! 

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