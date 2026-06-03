Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas ir vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transportlīdzekļu sistēmas izstrādes, informēja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC).
To paredz vienošanās, ko pagājušajā nedēļā Tamperē parakstīja VALIC vadītājs pulkvežleitnants Alans Andrulis un Somijas Aizsardzības spēku Loģistikas pavēlniecības komandieris ģenerālmajors Tero Ylitalo.
Vienošanās paredz kopīgas militāro transportlīdzekļu sistēmas (CPV) un ar to saistīto tehnoloģiju izstrādi un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sērijveida ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs trīs gadus.
Kopīgā projekta mērķis ir izstrādāt modernus, aizsargātus un militārajām vajadzībām pielāgotus transportlīdzekļus, kas atbilstu abu valstu bruņoto spēku operacionālajām prasībām, vienlaikus nodrošinot ilgtermiņa sadarbības iespējas aizsardzības spēju attīstībā un iepirkumos.
"Šī vienošanās ir nozīmīgs solis Latvijas un Somijas aizsardzības sadarbības stiprināšanā. Kopīga militāro platformu izstrāde ļauj efektīvāk izmantot resursus, veicina tehnoloģisko attīstību un rada priekšnoteikumus savietojamu spēju attīstībai abu valstu bruņotajos spēkos," uzsver VALIC vadītājs.
Somijas, Latvijas, Zviedrijas un Vācijas starpvaldību sadarbības programmā 2021. gada 30. augustā Latvija parakstīja vispārējo vienošanos par "Patria" 6x6 bruņumašīnu iegādi, kas iekļāva vairāk nekā 200 bruņutransportieru pasūtījumu. Patlaban šīs bruņumašīnas tiek ražotas Latvijā.
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