Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,845 miljoni iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Salīdzinot ar 2025. gada sākumu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 0,83% jeb 15,5 tūkstošiem. Tas ir mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo trīs gadu laikā. Mirstībai pārsniedzot dzimstību, iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,76% jeb 14,2 tūkstošiem.
Kā informē CSP, 2025. gadā Latvijā piedzima 11 931 bērns – par 956 bērniem jeb 7,4% mazāk nekā 2024. gadā. Samazinājusies mirstība – 2025. gadā reģistrēti 26 109 mirušie – par 552 jeb 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš.
No visiem Latvijas iedzīvotājiem 62,8% bija darbspējas vecumā. Seniori 65 un vairāk gadu vecumā bijuši 22,4% no visiem iedzīvotājiem, 14,8% bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, no kuriem lielākā daļa dzīvo Rīgas reģionā. Migrācijas dati rādot, ka turpina pieaugt iedzīvotāju skaits Rīgas reģionā. Tāpat CSP dati rāda, ka pieaug latviešu īpatsvars, palielinās arī pilsoņu skaits. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā ir 63,8% (2025. gada sākumā – 63,5%), krievu un baltkrievu īpatsvars samazinājies – attiecīgi par 0,2 un 0,1 procentpunktu, nemainīgs saglabājoties ukraiņu, poļu un lietuviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā. 87,9% Latvijas iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi, 8,7% – Latvijas nepilsoņi, 3,4% – citu valstu pilsoņi (no tiem 27,4% Ukrainas kara bēgļi).
Pērn Latvijā iebraukuši 13,8 tūkstoši cilvēku – par 875 jeb 6% mazāk nekā 2024. gadā. No citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ieradās 3,3 tūkstoši jeb 24,2% iebraucēju (par 16,1% mazāk nekā gadu iepriekš), no tiem visvairāk bija iebraucēju no Vācijas – 739 jeb 22,1%. No ES kandidātvalstīm ieradās 3,3 tūkstoši jeb 24,1% iebraucēju, no tiem 2,8 tūkst. no Ukrainas. No Apvienotās Karalistes ieradās 2,2 tūkst. jeb 15,5% no kopējā imigrantu skaita, no Krievijas – 1,5 tūkst. jeb 10,9%, no Indijas – 994 jeb 6,8%.
Pērn no Latvijas izbrauca 15,1 tūkstotis – par 3820 cilvēkiem jeb 20,2% mazāk nekā 2024. gadā. Uz citām ES dalībvalstīm 2025. gadā devās 8,3 tūkst. jeb 54,6% no visiem aizbraucējiem (par 4,7% mazāk nekā gadu iepriekš). Starp tiem visvairāk izbrauca uz Vāciju – 2,3 tūkst. jeb 14,9% no visiem emigrantiem. Uz ES kandidātvalstīm – 2,9 tūkst. jeb 19,1% no kopēja emigrantu skaita (par 2,0 tūkst. jeb 41,3% mazāk nekā gadu iepriekš). Uz Ukrainu devās 2,9 tūkst. jeb 18,9% no kopējā emigrantu skaita, uz Apvienoto Karalisti – 1,4 tūkst. jeb 9,3%.
Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 17,2 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu (2025. gada sākumā – 17,5 tūkst.).
2025. gadā 7,6 tūkstoši jeb 55,1% iebraucēju bija remigranti – Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī iedzīvotāji, kuru valstiskā piederība ir cita, bet dzimšanas valsts ir Latvija. Salīdzinājumā ar 2024. gadu remigrantu skaits ir samazinājies par 2,4 tūkstošiem, un īpatsvars no kopējā imigrantu skaita krities par 12,7 procentpunktiem.
CSP informē, ka iedzīvotāju un jaundzimušo skaits pērn samazinājies visās trīs Baltijas valstīs. 2026. gada sākumā iedzīvotāju skaits Lietuvā bija 2,888 miljoni, kas ir par 3,1 tūkstoti jeb 0,1% mazāk nekā gadu iepriekš. Igaunijā iedzīvotāju skaits samazinājās par 9,3 tūkstošiem jeb 0,7% un bija 1,361 miljoni. Lietuvā piedzima 17,6 tūkstoši bērnu – par 1,4 tūkstošiem jeb 7,6% mazāk nekā 2024. gadā, Igaunijā – 9,2 tūkstoši bērnu – par 450 bērniem jeb 4,6% mazāk.
Centrālās statistikas pārvalde raksta, ka 2025. gadā ieviesusi jaunu iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodi, kas balstās uz administratīvajiem datiem un personu "dzīvības pazīmēm" jeb aktivitāti dažādos reģistros. Jaunā metode ļaujot precīzāk novērtēt iedzīvotāju skaitu un migrācijas plūsmas, iegūt ikgadējus detalizētus datus, izmantojot administratīvos datu avotus, tādējādi samazinot respondentu slogu un izmaksas.
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