Plēsoņa pilsētas ielās, bet cilvēki nemūk prom. Gluži pretēji – skrien tā nagos. Absurda situācija izveidojās Jēkabpilī pēc tam, kad iemaldījās lācis. Nācās pat evakuēt cilvēkus, vēsta 360TV Ziņas.
Aculiecinieki par lāci Jēkabpils ielās vienlaikus ir šokā un sajūsmā. Savukārt pašvaldības vadītājs pauž bažas – cilvēki sevi apdraudējuši. Nevis ziņoja pašvaldības policijai, bet vietējie masveidā devās lāča video un foto medībās.
“Tie bija vairāki desmiti mašīnu, kas sāka uzreiz kursēt, meklēt, kur ir lācis. Dzenāt, un bildēt, video taisīt. Interneta vide ir ar ļoti daudziem video iekšā. Un ir arī tādi video, kur tiešām tiem cilvēkiem gribētos pajautāt - vai jūs neesat sliktāki par kādu dzīvnieku?” komentē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.
Jēkabpilī ieklīdušais ir jauns, pagājušajā gadā piedzimis lācis, kuru mamma pameta, piedzimstot jaunajam metienam. Kad jēkabpilieši sāka sekot lācim, tas apjukumā bēga no vienas ielas uz otru. Un pat nācās evakuēt vairākus cilvēkus no pilsētas parka, kad tajā iebēga lācis.
“Vienā no video redzēju, ka cilvēks izkāpa no mašīnas un vēl skrēja ar telefonu viņam pakaļ. Šī situācija bija ļoti bīstama pašam cilvēkam. Jo ja dzīvnieks būtu sastapies otrā pusē ar vēl kādu, viņaprāt, apdraudējumu, viņš varēja griezties atpakaļ, un tad cilvēks nebūtu paspējis aizskriet līdz mašīnai,” komentē Dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Karīna Lazdāne.
Iesaistot valsts policiju un pat zemessardzi, izdevās izveidot koridoru, pa kuru ap diviem naktī lāci novirzīja atpakaļ uz mežu.
VIDEO:
Aptauja
Ko darīt ar brūnajiem lāčiem Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu