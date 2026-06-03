Posmā starp Vanšu tiltu un Dzelzceļa tiltu 11. novembra krastmalā paredzēts izbūvēt aptuveni 1,1 kilometru garu, no gājēju un autotransporta plūsmas nodalītu veloceļu. Iecerēts, ka tā būs daļa no maršruta, kas savienos pilsētas centru ar Ķengaragu, Rumbulu un Dārziņu apkaimi.
Rīgas dome vēsta, ka šovasar noslēgumam tuvojas arī trīs nozīmīgi reģionālie velomaršruti, kas savienos Rīgu ar Pierīgu: "Rīga–Babīte–Piņķi", "Rīga–Ķekava" un "Rīga–Ulbroka". Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Kristīne Krista Vītola stāsta, ka šo projektu ietvaros tiek ne tikai izbūvēti veloceļi, bet arī sakārtota apkārtējā vide – atjaunotas ietves, uzlabota satiksmes organizācija, veikta apzaļumošana un teritoriju labiekārtošana. Būvdarbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām.
Domes pārstāve skaidro, ka pēdējos gados tikuši izbūvēti vairāki nozīmīgi veloinfrastruktūras posmi: jauni savienojumi izveidoti Mūkusalas ielā un Vilhelma Purvīša ielā, nodrošinot ērtāku piekļuvi pilsētas centram un Centrālajai dzelzceļa stacijai. Attīstīta infrastruktūra pie mobilitātes punktiem Bolderājā, Brasā, Dauderos un Sarkandaugavā, savukārt Latgales ielā jau izbūvēts aptuveni kilometru garš veloceļa posms. Turpinās darbi Višķu ielā, veidojot savienojumu ar Šķirotavas dzelzceļa staciju.
Veloinfrastruktūra tiek integrēta arī citos nozīmīgos pilsētas attīstības projektos. Nākotnē jauni risinājumi paredzēti Dzirnavu ielā, Latgales ielā, Skanstes apkaimē, Zemitāna pārvada pārbūves projektā, Kundziņsalas satiksmes infrastruktūrā, kā arī Dienvidu tilta ceturtās kārtas attīstības ietvaros.
Vēl šogad plānota arī jaunu veloinfrastruktūras objektu izbūve Granīta ielā, kā arī maršrutā "Rumbula–Dārziņi". Savukārt vairākās apkaimēs turpinās projektēšanas darbi nākamajiem veloceļu posmiem. Jauni savienojumi tiek plānoti Dzirciemā un Iļģuciemā (Buļļu iela), Pļavniekos (Ilūkstes iela, Andreja Saharova iela), Ķengaragā (Brāļu Kaudzīšu iela), kā arī gar Ulbrokas un Katlakalna ielu.
Papildus tam – noslēgusies projektēšana vairākiem nozīmīgiem nākotnes maršrutiem, tostarp veloceļam Brīvības gatvē un maršrutā "Vecāķi–Carnikava". Tuvākajā laikā tiks pieņemti lēmumi par šo projektu turpmāko īstenošanu.
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