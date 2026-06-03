Likumsargi šā gada 13. maijā aizturēja rūdītu kabatzagli, kurš zadzis mobilos telefonus Stacijas laukuma apkārtnē, Rīgā. Aizturētais vīrietis jau 10 reižu sodīts par līdzīga rakstura noziegumiem. Vakar, 2. jūnijā, kriminālprocess nodots Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policijā.
Šā gada 18. martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi saņēma informāciju par to, ka 17. martā ir nozagts mobilais telefons Stacijas laukuma apkārtnē. Par zādzību tika uzsākts kriminālprocess. 23. martā likumsargi saņēma informāciju par vēl kādu telefona zādzību Stacijas laukuma apkārtnē, kas bija notikusi 21. martā.
Analizējot videoierakstus un sadarbojoties ar Valsts policijas RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas darbiniekiem, tika noskaidrots, ka kriminālprocesā figurē kabatzaglis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.
Turpinot sadarbību, 13. maijā tika veikta plānota pārbaude, kuras rezultātā, uzreiz pēc zādzības izdarīšanas, aizturēts 1977. gadā dzimis vīrietis.
Aizturētais vīrietis jau 10 reizes ir sodīts par līdzīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Viņš ilgākā laika posmā izdarījis vairākas identiska rakstura zādzības.
15. maijā vīrietis atzīts par aizdomās turēto. Savu vainu zādzībās persona noliedz. Vīrietis veica noziedzīgus nodarījumus, izmantojot momentu, kad cietušie kāpa sabiedriskajā transportā vai vilcienā,
pienāca viņiem no mugurpuses un no viņu kabatām izvilka mobilos telefonus.
Izvērtējot vīrieša personību un, ņemot vērā noziedzīgu nodarījumu raksturu, secināms, ka viņš noziedzīgos nodarījumus paveic ar īpašu cinismu. Proti, viņš cietušos izvēlas par sevi vājākus, proti, sievietes un sievietes ar zīdaiņiem vai mazgadīgajiem bērniem. Aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
2. jūnijā kriminālprocess tika nosūtīts Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 175. panta pirmās daļas, proti, par zādzību. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
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