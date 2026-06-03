Mirušo tuvinieku apmeklējums kapu kalniņā var būt ne tikai emocionāli saviļņojošs, reizēm tas var būt arī fiziskā rūdījuma pārbaudījums.

Jaunciema kapos, kas ir lielākā atvērtā kapsēta Rīgā, līdz tuviniekam ar kājām var nākties soļot pat pusstundu vai vairāk. Vecākiem ļaudīm tas var nebūt pa spēkam, bet iebraukšana ar auto ir maksas pakalpojums, kas turklāt pieejams ierobežotā laikā.

Redakcijā vērsās "Latvijas Avīzes" lasītāja, kuras tuvinieks nesen guldīts zemes klēpī 134 hektārus plašajos Jaunciema kapos. Lai tiktu līdz kapavietai, no vienīgās pieejamās ieejas (centrālie vārti) jāšķērso gandrīz visi kapi. Tas ir aptuveni pusstundas gājiens, kas vecākam cilvēkam var nebūt pa spēkam, ņemot vērā, ka vēl jātiek arī atpakaļ. Kādu laiku pēc bērēm tuvinieki ieradušies apraudzīt un apkopt kapu, taču palikuši aiz vārtiem, jo, kā izrādās, svētdienā iebraukt kapsētā ar transportlīdzekli nav iespējams. "Protams, jaunāks cilvēks varētu arī mest pār pleciem zemes maisu, darbarīkus, un kātot," ironizē sieviete, piebilstot, ka par cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem šajā kapsētā nav pārāk domāts.

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