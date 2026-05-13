Mūžībā devies Andrejs Rītiņš (14.09.1946–10.05.2026) — radoša personība un sabiedrībā labi zināmās Rītiņu dzimtas pārstāvis, kura dzīvesstāsts savienoja vairākas valstis un latviešu kopienas pasaulē, vēsta biedrība "latviesi.com".
Ziņu par Andreja Rītiņa aiziešanu sociālajā medijā "Facebook" pavēstījusi viņa meita Anna Maire Rītiņš, norādot, ka tēva pēdējais dzīves gads kopā ar ģimeni Kanādā bijis piepildīts ar mīlestību, atmiņām, smiekliem un tēva dzīves gudrību.
"Viņš veidoja lielu daļu no tā, kas es esmu, un viņa humors, asais prāts, radošums, inteliģence un dzīves mīlestība bagātināja arī mūsu dzīves," raksta Anna Maire Rītiņš.
Andrejs Rītiņš dzimis 1946. gada 14. septembrī bēgļu nometnē Hamburgā, Vācijā, kā trešais no četriem brāļiem. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Korbiju Anglijā, kur viņa tēvs Genriks Rītiņš strādāja lauksaimniecībā. Jaunībā "Brāļi Rītiņi" kļuva par spilgtu un sabiedrībā labi zināmu vārdu latviešu trimdas pasākumos.
Latvijā Andreju Rītiņu daudzi pazina arī kā slavenā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa brāli. Tomēr tuvinieki uzsver, ka arī viņam pašam bijusi bagāta, aizraujoša un piepildīta dzīve.
