LSM samaksājis AKKA/LAA tiesas piespriesto autoratlīdzības parādu

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) ir ieskaitījis biedrībai "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA) tiesā piespriesto autoratlīdzības parādu par laikposmu no 2013. gada līdz 2016. gadam 591 545,58 eiro apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus 57 776,13 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja AKKA/LAA pārstāve Ieva Kolmane.
AKKA/LAA uzsvēra, ka puses turpina sarunas par atmaksas grafiku pēc 2016. gada, kā arī par turpmāku autordarbu izmantojumu.
Jau rakstīts, ka Augstākā tiesa (AT) janvārī atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību civillietā starp AKKA/LAA un LSM, līdz ar to spēkā stājās Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru AKKA/LAA prasība apmierināta un no LSM piedzīts nesamaksātās autoratlīdzības parāds par laiku no 2013. gada līdz 2016. gadam 591 545 eiro apmērā un tiesāšanās izdevumi 57 776 eiro apmērā.
LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele iepriekš norādīja, ka LSM strādā pēc vienota pārvaldības un finanšu uzskaites modeļa, lai sakārtotu pārvaldības jomas, tostarp autortiesību uzskaiti un norēķinu praksi, kas uzņēmumos "Latvijas Televīzija" (LTV) un "Latvijas Radio" (LR) iepriekš bija atšķirīga.
Pēc Ločmeles teiktā, LSM ir viens no lielākajiem autoratlīdzību maksātājiem autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām Latvijā. Viņa uzsvēra, ka autoratlīdzība tiek maksāta regulāri - pēdējo gadu laikā tas bijis aptuveni viena miljona eiro apmērā. Piemēram, 2025. gada periodā LSM autoratlīdzībās ir samaksājis teju 1,3 miljonus eiro.
Vienlaikus LSM uztur regulāru un profesionālu dialogu ar AKKA/LAA un citām autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Ločmele stāstīja, ka sarunas par mūsdienīgu un ilgtspējīgu sadarbības modeli ir sāktas jau 2025. gadā.
Viņa apgalvoja, ka autoratlīdzību piemērošanas jautājumi Latvijas mediju nozarē ir dažādi interpretēti.
"Tāpēc LSM ieskatā ir būtiski veidot skaidrus un vienlīdzīgus autoratlīdzības aprēķināšanas principus visiem mediju nozares dalībniekiem,"
skaidroja Ločmele.
LSM pārstāve arī norādīja, ka autortiesību jautājumi LR darbībā jau ilgstoši ir risināti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un noteikto norēķinu kārtību. Vienlaikus iepriekšējā pieredzē LTV datu uzskaite par mūzikas izmantošanu nav bijusi pilnīga un tehnoloģiski pietiekami attīstīta.
Kā vēstīts, AKKA/LAA un LSM tiesvedībā lietā izšķirts strīds par to, vai autoratlīdzība par muzikālo darbu izmantošanu atbildētājas televīzijas programmās ir aprēķināma un maksājama arī no televīzijas infrastruktūras uzturēšanas dotācijām, ko LSM saņem no valsts, kā arī par mūzikas īpatsvaru LSM programmās.
Apgabaltiesa atzina, ka, nosakot autoratlīdzības apmēru procentos no atbildētājas ieņēmumiem, nav pamata nodalīt valsts budžeta dotācijas rezultātā gūto peļņu no citiem gūtajiem ieņēmumiem, un uzsvēra, ka pretējā gadījumā sabiedriskais medijs tiktu nostādīts privileģētā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas autoru darbu izmantotājiem - raidorganizācijām, un tādējādi rastos negodīgas konkurences situācija.