Valsts SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) savā pirmajā darbības gadā strādāja ar 52 645 165 eiro apgrozījumu un 367 284 eiro zaudējumiem, liecina LSM publiskotais neauditētais finanšu pārskats par 2025. gadu.
Uzņēmuma vadības ziņojumā norādīts, ka LSM pagājušā gada pēdējā ceturksnī turpināja īstenot vasarā apstiprināto stratēģiju, paredzot, ka no 2026. gada portāls "lsm.lv" kļūs par vienotu ziņu platformu latviešu valodā ar iespēju izvēlēties arī svešvalodas.
Stratēģijas īstenošanas posmā tika realizēts strukturālo izmaiņu process, tostarp saistībā ar "Latvijas Radio 4" slēgšanu un izmaiņām LSM satura veidošanā krievu valodā. Pārmaiņu mērķis bija funkciju apvienošana, dublēšanās mazināšana un efektīvāka resursu izmantošana, skaidro LSM vadība.
Procesa ietvaros tika likvidētas 64 amata vietas un izveidota 21 jauna amata vieta, nodrošinot turpmāku darbu ar saturu krievu valodā vienotajā "lsm.lv" redakcijā.
LSM vadība uzsver, ka šīs pārmaiņas tika īstenotas pakāpeniski un rūpīgi plānotā procesā, vienlaikus nodrošinot darbiniekiem nepieciešamo atbalstu pārejas periodā. Tostarp organizētas konsultācijas ar Nodarbinātības valsts aģentūru, nodrošināts psihologa atbalsts, kā arī notika individuālas sarunas ar vadītājiem un personāla speciālistiem par piemērotākajiem risinājumiem katrā situācijā.
Turpinot strukturālās izmaiņas organizācijā, pērn izveidota Reģionālo studiju daļa, kā arī apvienotas funkcijas un
izveidotas jaunas struktūrvienības — Auditorijas izpētes un iesaistes daļa un Jauniešu satura redakcija.
Pēc LSM vadības vēstītā, pērn būtisks uzdevums bija LSM organizācijas vērtību definēšana, procesā aktīvi iesaistot darbiniekus. Vērtību izstrāde balstījās darbinieku aptaujā un organizācijas kultūras attīstības grupas darbā, kurā bija pārstāvētas dažādas struktūrvienības un amatu līmeņi.
Pārskata periodā kā būtisku soli LSM vadība nodēvējusi vienotas un caurskatāmas atalgojuma sistēmas ieviešanu, nosakot vienotus darba samaksas principus visā organizācijā.
Vienlaikus noslēdzies amatu vērtēšanas process, kā arī veikta amatu kalibrēšana, iesaistot vadītājus, lai nodrošinātu vienotu pieeju amatu līmeņu un atbildību salīdzināšanai organizācijā.
Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī turpinājās darbi LSM tehnoloģiskās infrastruktūras attīstībā un modernizācijā, kas būtiski stiprina medija tehnoloģisko bāzi, uzlabo apraides drošību un atbalsta modernu, digitāli orientētu satura ražošanas un izplatīšanas vidi, norādīts ziņojumā.
Tāpat tajā teikts, ka
audio segmentā LSM pērn pirmizrādes piedzīvoja jauni, mūsdienīgi audio formāti.
Būtisku vietu gada nogalē ieņēma arī dokumentālais kino, kas turpināja stāstīt par Latvijas vēsturi, kultūru un personībām, akcentē LSM vadība.
Pērn īpaša uzmanība pievērsta arī valodai un kultūras daudzveidībai. Oktobrī notika devītais latgaliešu rakstu valodas diktāts, bet novembrī — latviešu literārās valodas diktāts, apliecinot LSM misiju kopt un stiprināt valodu kā Latvijas identitātes pamatu, teikts ziņojumā.
LSM vadība uzsver, ka šie notikumi vienlaikus bija gan izglītojoši, gan simboliski, atgādinot par valodas nozīmi demokrātijā un kultūrā.
LSM finansējuma avots ir valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai, kas nodrošina neatkarību no komerciāliem ieņēmumiem un ļauj veidot saturu sabiedrības interesēs.
Uzņēmuma darbību uzrauga Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas arī ir 100% valsts kapitāldaļu turētāja un galvenā lēmējinstitūcija.
2024. gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 1. janvārī.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu