Vasaras mēnešos aktīvāk izplatās dažādas seksuāli transmisīvās infekcijas (STI), piemēram, hlamidioze, gonoreja, sifiliss, kā arī citas infekcijas, kuras iespējams iemantot seksuālu kontaktu ceļā, piemēram, B un C hepatīts. 

Tā kā slimībai var arī nebūt simptomu, to iespējams atklāt, tikai veicot analīzes laboratorijā. Der atcerēties, ka, laikus nediagnosticētas, tās var radīt nopietnas sekas veselībai.

Slimības maskējas

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2024. gadā reģistrēti 213 443 hlamidiozes, 106 331 gonorejas un 45 577 sifilisa gadījumi. Arī Slimību profilakses un kontroles centra 2025. gada pārskatā šo infekcijas slimību grupā pirmajā vietā minēta hlamidioze – 869, gonoreja – 185, sifiliss – 68. Lai gan "Centrālās laboratorijas" speciāliste Beatrise Orlova atzīst, ka centra dati sniedz būtisku priekšstatu par situāciju Latvijā, tomēr tie, visticamāk, neatspoguļo pilnīgi visus inficēšanās gadījumus. 

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