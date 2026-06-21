Marokas futbola izlases kapteinis Ašrafs Hakimi stāsies tiesas priekšā Francijā par izvarošanu. Parīzes “Saint-Germain” aizsargs kategoriski noliedz izvirzītās apsūdzības un sociālajos tīklos ierakstījis, ka ir “gaidījis šo tiesu kopš pirmās dienas. Beidzot es varēšu runāt.”
Hakimi apsūdzēts par kādas sievietes izvarošanu savās mājās ārpus Parīzes pirms gandrīz divarpus gadiem. Prasītāja ar Hakimi iepazinusies 2023. gada janvārī vietnē “Instagram” un ieradusies viņa mājās ar taksometru, ko bija pasūtījis pats spēlētājs, toreiz ziņoja avots policijā.
Sieviete apgalvoja, ka futbolists viņu skūpstījis, aizskāris bez viņas piekrišanas un pēc tam izvarojis. Viņai izdevies Hakimi pagrūst malā un nosūtīt īsziņu draugam, kurš ieradies viņai pakaļ. Ceturtdien pirmo reizi runājot ar medijiem, prasītāja sacīja, ka vēlas tiesu, “lai aizstāvētu sevi, lai tiktu uzklausīta”: “Es vēlos sniegt paskaidrojumus. Es vēlos, lai cilvēki man tic.”
Datums tiesas procesa sākumam vēl nav paziņots. Hakimi pašlaik atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, kur Maroka piedalās Pasaules kausa izcīņā. 13. jūnijā Maroka mačā ar Brazīliju nospēlēja 1:1.
Šis nav pirmais šāds skandāls futbola aprindās, Lasi.lv jau rakstīja, ka Ganas pussargs Tomass Pārtijs bija spiests izlaist savas valsts pirmo Pasaules kausa spēli 17. jūnijā Toronto pret Panamu, jo Kanāda viņam atteica ieceļošanu. Iemesls – pret 32 gadu veco Pārtiju izvirzītas septiņas apsūdzībās par izvarošanu un viena par seksuālu uzbrukumu, pret viņu liecina četras sievietes. Pārtijs vainu neatzīst, tiesas priekšā viņam jāstājas nākamgad jūnijā. Agrāk viņš pārstāvēja Londonas “Arsenal”, bet kopš pagājušā gada augusta spēlē Spānijas klubā “Villarreal”.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu