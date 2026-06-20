Sardīnijas salā Itālijā ieviesti stingri ierobežojumi vienā no reģiona populārākajām pludmalēm, aizliedzot lielākajai daļai apmeklētāju izmantot saulessargus, vēsta ārvalstu mediji. Vietējās amatpersonas skaidro, ka jaunie noteikumi nepieciešami, lai aizsargātu vidi un uzlabotu drošību ārkārtas situācijās.
Jaunie noteikumi attiecas uz Punta Molentis pludmali, kas atrodas Villasimiusas pašvaldībā Sardīnijas dienvidaustrumos. Turpmāk saulessargus drīkstēs izmantot tikai ģimenes ar bērniem līdz desmit gadu vecumam, kā arī personas no 65 gadu vecuma. Pārējiem apmeklētājiem vecumā no 10 līdz 65 gadiem saulessargu, telšu, nojumju un citu ēnas konstrukciju izmantošana ir aizliegta.
Pašvaldība skaidro, ka ierobežojumi ieviesti pēc 2025. gada vasarā notikušajiem ugunsgrēkiem, kuros cieta pludmales teritorija, kāpas un autostāvvieta. Ugunsgrēka laikā daļu atpūtnieku nācās evakuēt pa jūru, jo pludmale bija pārpildīta un liels skaits saulessargu apgrūtināja pārvietošanos un glābšanas darbus.
Villasimiusas pašvaldība norādījusi, ka Punta Molentis ekosistēma ir viena no vērtīgākajām un vienlaikus arī trauslākajām reģionā. "Tādēļ ir nepieciešams ierobežot cilvēku ietekmi un nodrošināt šī mantojuma aizsardzību nākamajām paaudzēm," teikts pašvaldības paziņojumā.
Papildus ieviesta arī ieejas maksa, noteikti apmeklētāju skaita ierobežojumi un autostāvvietā dienā atļautas tikai 70 automašīnas. Pludmales apmeklējums iepriekš jārezervē.
Punta Molentis ir viena no pazīstamākajām Sardīnijas pludmalēm un atrodas aizsargājamā dabas teritorijā. Ierobežojumi pašlaik paredzēti līdz 31. oktobrim.
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