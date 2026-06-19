Sestdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23..+28 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā mākoņu būs maz, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, dienā Kurzemē gaidāms lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs +8..+14 grādi.
Rīgā, sākoties Jāņu brīvdienām, būs sauss un saulains laiks, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā — līdz +10..+13 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +27 grādiem.
Gaidāms paaugstināts ultravioletais starojums, tādēļ laikposmā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
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