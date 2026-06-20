ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) paziņojis, ka izjaucis iespējamu uzbrukuma plānu Baltā nama teritorijā notikušajam cīņu šovam, kura apmeklētāju vidū bija arī ASV prezidents Donalds Tramps. Aizturēti pieci cilvēki, bet izmeklētāji turpina darbu pie plašāka iespējamo līdzdalībnieku tīkla noskaidrošanas, vēsta ārzemju mediji.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem aizdomās turētie esot plānojuši izmantot ar sprāgstvielām aprīkotus bezpilota lidaparātus, lai radītu paniku pasākuma apmeklētāju vidū. Izmeklētāju ieskatā pēc sprādzieniem cilvēki tiktu virzīti noteiktā virzienā, kur viņus varētu apšaudīt iepriekš izvietoti snaiperi. Dokumentos minēts arī iespējamais plāns pēc uzbrukuma mēģināt iekļūt Baltā nama teritorijā.
Aizdomās turētie identificēti kā 19 gadus vecais Taisens Propers no Ohaio, Braiens Omars Roa un Maikls Alans Tomass no Kalifornijas, Daniels Eskridžs no Misūri un Abrahams Hermosiljo Alvaress no Nebraskas. Notiesāšanas gadījumā daļa apsūdzēto varētu saņemt mūža ieslodzījumu.
Izmeklēšana sākta 10. jūnijā pēc tam, kad viena no aizdomās turētajiem māte vērsās policijā, paužot bažas par dēla iegādātajiem ieročiem un saziņu internetā. Tiesas dokumentos teikts, ka aizdomās turētie savstarpēji sazinājušies platformās "TikTok" un "Signal", kur apsprieduši uzbrukuma plānošanu un dalībnieku lomas.
Izmeklētāji norāda, ka grupas locekļi pauduši pret valdību vērstus uzskatus un vēlmi izraisīt pārmaiņas valstī. Dokumentos minēts, ka atsevišķi
grupas dalībnieki izteikuši neapmierinātību ar valdības darbu, korupciju, Džefrija Epstīna lietas dokumentu publiskošanu,
kā arī citiem politiskiem jautājumiem.
Par potenciālajiem mērķiem dokumentos minētas augsta līmeņa amatpersonas un turīgas personas. Dažos tiesas materiālos kā iespējamie mērķi nosaukti prezidents Donalds Tramps, viceprezidents Džeimss Deivids Venss, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu un uzņēmējs Īlons Masks. Ne visi no viņiem piedalījās pasākumā.
FIB direktors Kašs Patels paziņojis, ka, pateicoties vairāku iestāžu sadarbībai, iespējamos uzbrukuma plānus izdevies novērst. "Vairākas personas ir aizturētas, un iespējamie uzbrukuma plāni tika apturēti," viņš norādījis.
Jau vēstīts, ka Džastins Geičī 14. jūnijā UFC "Freedom 250" turnīrā izcīnīja UFC vieglā svara čempiona titulu, pārspējot līdzšinējo čempionu Iļju Topuriju.
Pirmajā raundā Geičī aktīvi izmantoja džebus un sitienus no distances, savukārt otrajā raundā Topurija atbildēja ar spēcīgiem sitieniem korpusā, vienubrīd nostādot pretinieku sarežģītā situācijā. Tomēr amerikāņu cīkstonis atguvās un turpmākajos raundos pakāpeniski pārņēma iniciatīvu. Trešajā raundā Geidži vairākkārt satricināja pretinieku.
Pēc uzvaras Geičī atzina, ka apzinājies gaidāmās cīņas sarežģītību. "Es zināju, ka pirmais raunds būs jāiztur. Viņa prasmes ir izcilas, taču mani cauri izved izturība un neatlaidība," sacīja jaunais čempions.
37 gadus vecajam Geidži šis ir pirmais neapstrīdamā UFC čempiona tituls karjerā. Iepriekš viņš divreiz bija izcīnījis pagaidu čempiona jostu vieglajā svarā.
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